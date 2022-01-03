«Ковидные пальцы». Назван опасный симптом коронавируса у детей

COVID-19 у детей может проявляться по-разному. Кроме респираторных симптомов, также возможны так называемые «ковидные пальцы», передает РИА Новости со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

«Ковидные пальцы» — это осложнение, напоминающее обморожение.

«В целом, помимо респираторных явлений, у несовершеннолетних могут отмечаться нарушения работы желудочно-кишечного тракта, а после перенесенного ковида могут быть проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, органами дыхательной системы… Сравнительно недавно ученые описали так называемые „ковидные пальцы“ — осложнение после ковида, напоминающее обморожение», — отметил эксперт.

Александр Горелов также уточнил, что пневмония чаще всего встречается у детей старше семи лет, а у подростков поражение легких может оказаться таким же, как и у взрослых.

По его словам, наиболее тяжело ковидом болеют дети до года и подростки, а также дети, имеющие соматическую сопутствующую хроническую патологию или врожденные пороки.