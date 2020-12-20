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Здоровье

14 ковидных пациентов скончались за сутки в Алтайском крае

Прирост новых случаев COVID-19 в Алтайском крае медленно, но идет на спад. А вот число умерших держится примерно на одном уровне. По данным краевого оперштаба на 20 декабря в крае умерло 14 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Госпиталь. Новоалтайск.
Госпиталь. Новоалтайск.
Дмитрий Лямзин.

На 20 декабря в крае зарегистрировано 215 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 208 пациента, умерло 14 человек, от COVID-19 — 10.

Всего заболевших — 30548 человек, из них — 1991 ребёнок. За все время выздоровели 26873 человек, умерло — 1386.

На данный момент в госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2214 человек.

Количество тяжелобольных — 444, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 145.

Из новых заболевших: Барнаул — 65, Бийск — 16, Рубцовск — 14, Локтевский район — 8, Павловский, Рубцовский районы — по 6 заболевших, Заринск, Волчихинский, Тальменский районы — по 5 заболевших, Алейск, Белокуриха, Завьяловский, Калманский, Каменский, Кулундинский, Мамонтовский районы — по 4 заболевших, Славгород, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Первомайский, Ребрихинский, Тогульский, Тюменцевский районы — по 3 заболевших, Алейский, Змеиногорский, Ключевский, Михайловский, Немецкий национальный, Новичихинский, Панкрушихинский, Поспелихинский, Табунский, Троицкий, Шипуновский районы — по 2 заболевших, Егорьевский, Косихинский, Крутихинский, Родинский, Романовский, Суетский, Топчихинский, Третьяковский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский районы — по 1 заболевшему.

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