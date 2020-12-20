14 ковидных пациентов скончались за сутки в Алтайском крае

Прирост новых случаев COVID-19 в Алтайском крае медленно, но идет на спад. А вот число умерших держится примерно на одном уровне. По данным краевого оперштаба на 20 декабря в крае умерло 14 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

На 20 декабря в крае зарегистрировано 215 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 208 пациента, умерло 14 человек, от COVID-19 — 10.



Всего заболевших — 30548 человек, из них — 1991 ребёнок. За все время выздоровели 26873 человек, умерло — 1386.



На данный момент в госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2214 человек.



Количество тяжелобольных — 444, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 145.