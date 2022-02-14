«Ковидный» детектор. Кто его разработал и как он обнаруживает COVID-19 на ранних стадиях

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Как устроен новый детектор?

В ведомстве уточняют, что «ковидный» детектор обладает высокой чувствительностью.

Коронавирус. Пандемия. СС0

«Разработанная технология представляет собой комплекс белков, одни из которых отвечают за амплификацию (дополнительное копирование. — Прим. ред.) материала <…>, другие — белки CRISPR/Cas — ответственны за распознавание последовательности мишени (фрагмента SARS-CoV-2). Именно эти белки и направляющие РНК, специфичные к фрагменту генома вируса SARS-CoV-2, делают систему ультрачувствительной, реагирующей на минимальную концентрацию вируса, и позволяют <…> выявлять единичные копии его РНК в любом биообразце», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.