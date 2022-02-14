14 февраля -3°C
Коронавирус
﻿
Здоровье

«Ковидный» детектор. Кто его разработал и как он обнаруживает COVID-19 на ранних стадиях

В Роспотребнадзоре разработали детектор, обнаруживающий коронавирус на ранних стадиях. Что известно о разработке — в материале altapress.ru.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
СС0
1
Кто разработал «ковидный» детектор?

Детектор, выявляющий ковид, разработали специалисты ЦНИИ Эпидемиологии.

«Ученые Центрального НИИ Эпидемиологии разработали детектор коронавируса — технологию, позволяющую обнаружить его при минимальной концентрации. Благодаря разработке диагностировать COVID-19 можно будет на самых ранних стадиях заболевания», — пишут на сайте Роспотребнадзора.

2
Как устроен новый детектор?

В ведомстве уточняют, что «ковидный» детектор обладает высокой чувствительностью.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

«Разработанная технология представляет собой комплекс белков, одни из которых отвечают за амплификацию (дополнительное копирование. — Прим. ред.) материала <…>, другие — белки CRISPR/Cas — ответственны за распознавание последовательности мишени (фрагмента SARS-CoV-2). Именно эти белки и направляющие РНК, специфичные к фрагменту генома вируса SARS-CoV-2, делают систему ультрачувствительной, реагирующей на минимальную концентрацию вируса, и позволяют <…> выявлять единичные копии его РНК в любом биообразце», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

3
А почему «ковидный» детектор — это прорыв в медицине?

«Ковидный» детектор может стать основой системы, позволяющей быстро проводить диагностику прямо у постели зараженного, приводит ТАСС слова Александра Тюменцева — заведующего лабораторией экспериментальной фармакологии ЦНИИ Эпидемиологии.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Кроме того, для новой тест-системы не нужно высокотехнологичное оборудование, поэтому на на ее производство требуется меньше денег.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость