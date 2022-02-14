«Ковидный» детектор. Кто его разработал и как он обнаруживает COVID-19 на ранних стадиях

Детектор, выявляющий ковид, разработали специалисты ЦНИИ Эпидемиологии.
«Ученые Центрального НИИ Эпидемиологии разработали детектор коронавируса — технологию, позволяющую обнаружить его при минимальной концентрации. Благодаря разработке диагностировать COVID-19 можно будет на самых ранних стадиях заболевания», — пишут на сайте Роспотребнадзора.
В ведомстве уточняют, что «ковидный» детектор обладает высокой чувствительностью.
«Разработанная технология представляет собой комплекс белков, одни из которых отвечают за амплификацию (дополнительное копирование. — Прим. ред.) материала <…>, другие — белки CRISPR/Cas — ответственны за распознавание последовательности мишени (фрагмента SARS-CoV-2). Именно эти белки и направляющие РНК, специфичные к фрагменту генома вируса SARS-CoV-2, делают систему ультрачувствительной, реагирующей на минимальную концентрацию вируса, и позволяют <…> выявлять единичные копии его РНК в любом биообразце», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
«Ковидный» детектор может стать основой системы, позволяющей быстро проводить диагностику прямо у постели зараженного, приводит ТАСС слова Александра Тюменцева — заведующего лабораторией экспериментальной фармакологии ЦНИИ Эпидемиологии.
Кроме того, для новой тест-системы не нужно высокотехнологичное оборудование, поэтому на на ее производство требуется меньше денег.