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Ковидный риск. Почему человек может заразиться омикроном повторно

По сравнению с дельтой риск повторного заражения омикроном выше. Почему переболеть новым штаммом COVID-19 можно несколько раз — в нашем разборе.

Коронавирус. Штамм "омикрон".
Коронавирус. Штамм "омикрон".
C00.
1
Риск повторно заразиться омикроном — высокий?

Да. Как сообщает «Express», к такому выводу пришли исследователи Имперского колледжа в Лондоне. Их опыты показали: по сравнению с дельтой риск повторного заражения омикроном выше в 5,4 раза.

2
Какую защиту дает омикрон переболевшему?

Ученые из Лондона выяснили: перенесенный омикрон защищает организм всего на 19%.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

При этом, как пишет РИА Новости, противоположный результат показало исследование ученых из Южной Африки. Эксперты обнаружили, что антитела омикрона формируют иммунитет к дельте. Так, они увеличивают защиту от «старого» штамма больше чем в 4 раза.

3
Антитела омикрона борются с новыми штаммами ковида?

Да, такое возможно. РИА Новости подчеркивает, что у человека, переболевшего омикроном после вакцинации, может выработаться «супериммунитет» к новым штаммам коронавируса.

4
А откуда взялся омикрон?
Коронавирус.
Коронавирус.
Pixabay.com

Омикрон зафиксировали в Ботсване и ЮАР в ноябре. Позже случаи заражения новым штаммом зарегистрировали в 110 странах, в том числе России.

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