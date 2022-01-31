Ковидный риск. Почему человек может заразиться омикроном повторно

Да. Как сообщает «Express», к такому выводу пришли исследователи Имперского колледжа в Лондоне. Их опыты показали: по сравнению с дельтой риск повторного заражения омикроном выше в 5,4 раза.
Ученые из Лондона выяснили: перенесенный омикрон защищает организм всего на 19%.
При этом, как пишет РИА Новости, противоположный результат показало исследование ученых из Южной Африки. Эксперты обнаружили, что антитела омикрона формируют иммунитет к дельте. Так, они увеличивают защиту от «старого» штамма больше чем в 4 раза.
Да, такое возможно. РИА Новости подчеркивает, что у человека, переболевшего омикроном после вакцинации, может выработаться «супериммунитет» к новым штаммам коронавируса.
Омикрон зафиксировали в Ботсване и ЮАР в ноябре. Позже случаи заражения новым штаммом зарегистрировали в 110 странах, в том числе России.