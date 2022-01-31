Ковидный риск. Почему человек может заразиться омикроном повторно

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Какую защиту дает омикрон переболевшему?

Ученые из Лондона выяснили: перенесенный омикрон защищает организм всего на 19%.

Коронавирус. CC0

При этом, как пишет РИА Новости, противоположный результат показало исследование ученых из Южной Африки. Эксперты обнаружили, что антитела омикрона формируют иммунитет к дельте. Так, они увеличивают защиту от «старого» штамма больше чем в 4 раза.