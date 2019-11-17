Кожа с акне: как правильно ухаживать

Знакомая многим ситуация: утром предстоит важное событие, а вечером на лице появляется воспаление, и, как назло, на самом видном месте. И дело тут не только в законе подлости, но и в неправильном уходе и питании. Как ухаживать за проблемной кожей — в нашей статье на Altapress.ru .

Что такое акне?

Акне (или угри и прыщи, в просторечии) — это заболевание кожи, воспаление сально-волосяных фолликулов. Почему оно происходит?

По каким то причинам сальные железы работают чересчур активно, производя слишком много кожного сала, в результате происходит закупорка пор сальными пробками и в такой пробке интенсивно начинаются размножаться бактерии, и как следствие, идет воспаление.

Правда, при акне бывают и не воспалительные высыпания — так называемые «черные точки» или открытые комедоны, избавиться от которых вполне можно самостоятельно.

Конечно, наибольшую опасность и повод обратиться к дермакосметологу представляют закрытые подкожные воспаления, которые бывает разных видов, в зависимости от глубины и степени воспаления (папулы, пустулы, угревые кисты).

Лицо. Женщина ССО

В любом случае, лечение акне — это дело профессионала профессионалу. Он не только проведет процедуры, но и даст рекомендации по образу жизни и домашнему уходу за кожей. И совет, который слышали все — но не все ему следуют — нельзя выдавливать прыщи, особенно в зоне носогубного треугольника.

Последствия этой глупой привычки могут быть фатальными — если инфекция попадет в кровоток.

Кто виноват?

Почему сальные железы работают слишком активно? Первая причина — гормональная. В подростковом возрасте и у мальчиков и у девочек повышенный уровень андрогенов и появление высыпаний в этом возрасте, в общем-то естественно, хоть и радости не доставляет.

Но и здесь все индивидуально: у кого-то пара прыщиков на носу, а у кого-то серьезное поражение кожи. Да и с проблемами акне многие не расстаются и после 25. Почему?

Уход за кожей ССО

Потому, что дело не только в уровне самих андрогенов, но и в чувствительности к ним сальных желез. Еще одна причина —генетическая предрасположенность к гиперсальности.

Часто акне связанно со стрессами и неправильным питании — трансжиры, сахара, молочные продукты — именно они провоцируют воспаления.

Что делать?

Обычно лечение акне включает в себя коррекцию питания, в сложных случаях — назначение гормональной терапии, специальный уход за кожей и косметологические процедуры. К последним обычно относятся разные виды чисток лица, поверхностные кислотные пилинги, иногда: криомассаж и лазер.

Но, главное это питание и правильно подобранный домашний уход. Сбалансированный рацион с нормальным количеством жиров, белков и сложных углеводов. Минимизация вплоть до полного исключения простых углевод и трансжиров: картошки фри, чипсов, газировки, сладкого.

Лицо. Женщина. ССО

Что касается косметики для жирной кожи с акне, то главное правило — это минимальный набор очень качественных, лучше всего аптечных средств. И этот тот случай, когда на очищении лучше не экономить, а выбирать мягкие и эффективные средства, которые обладают глубоким действием.

И вообще — особенно тщательное соблюдение гигиены, первое, о чем должны помнить люди со склонностью к высыпанием.

Кожа с акне как и другая, нуждается в увлажнении. Но при этот важно подобрать крем, в котором есть пометка «не комедогенный», т. е. не закупоривает поры. Как правило, такой продукт более легкой и жидкой текстуры.

Женщина. Лицо ССО

С другой стороны, есть ингредиенты, которые обладают противоположным эффектом и нужно тоже их знать, чтобы избегать. Это ланолин, олеиновая кислота и различные масла: миндальное, персиковое и так далее.

Терапия кожи с акне так же включает и специальные крема и мази локального действия, которые наносятся на воспаления. И речь идет не о маскирующих средствах, а о тех, которые подсушивают и действуют на бактерии.

Обычно они содержат салициловую кислоту и противомикробные вещества: пероксид бензоила, метронидазол и так далее.