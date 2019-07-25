Красавицы и чудовища: барнаульский психолог рассказала, как противостоять эмоциональному насилию

Altapress.ru поговорил с барнаульским психологом Яной Слюсаревой об эмоциональном насилии, которое скрывается под модным термином «абьюз». Мы выяснили, как не стать жертвой токсичных отношений или выбраться из них, если вы попали под жесткую манипуляцию.

Что же такое абьюз и каким он бывает?

За довольно короткий срок это понятие стало очень распространенным. В целом абьюз — это насилие. Причем насилие не только физическое и сексуальное, но и эмоциональное. И проявляться оно может в различного рода отношениях.

Яна Слюсарева,

практикующий психолог:

С проявлениями физического и сексуального насилия в принципе понятно. Его не скроешь. Психологический абьюз распознать гораздо сложнее. Подавление, насилие, критика, издевательство, мучение, обесценивание — он может принимать разные, не всегда явные формы. Поэтому жертве труднее понять, с кем имеет дело.

Психолог Яна Слюсарева Архив Яны Слюсаревой

Кто может быть абьюзером?

У абьюза нет пола: им может оказаться как мужчина, так и женщина — ваш коллега, друг, супруг и даже родственник. Они умелые манипуляторы, их цель — выжать как можно больше эмоций, самоутвердиться за ваш счет.

Яна Слюсарева,

практикующий психолог:

Абьюзерами, как правило, выступают два типа личности: психопаты и нарциссы. У первых нет проблем с собой: они не берут ответственность за свои поступки, не склонны к самоанализу — не ищут проблемы в себе. Поэтому с другими отношения у них строятся очень тяжело. К тому же у психопатов плоский спектр чувств: они испытывают только негативные эмоции. Чтобы вы ни делали, любовь никогда не придет к психопату. Нарциссизм у человека проявляется в чрезмерной любви к себе. Хотя на самом деле внутри такие люди очень неуверенны, зависят от чужого мнения. В их жизни главной целью выступает успех, и зачастую своей жертвой они выбирают именно состоявшихся в жизни, ярких и успешных. Кстати, далеко не всегда причиной абьюзерского поведения является детская травма или сценарные процессы семьи, как все привыкли считать. Ученые еще не установили точные причины подобных нарушений в поведении.

Как распознать абьюз?

Некоторых абьюзеров видно сразу — уже в начале отношений. Как правило, они прячутся за масками добрых, чутких и любящих.

Яна Слюсарева,

практикующий психолог:

Поначалу абьюзер будет казаться идеальным. Дарить подарки, уделять внимание любым мелочам, завоевывать. Нужно запомнить: такие люди очень часто делают громкие заявления о любви и быстро переходят к разговорам про будущее: знакомство с родителями, переезд, брак, дети.

Подросток. Насилие. СС0

Проблемы начнутся чуть позже. Абьюзер будет обижаться и корить: меня не любишь, обо мне не думаешь, не хочешь проводить со мной время. Скорее всего, перестанет поддерживать — наоборот, начнет подшучивать и унижать. При этом так или иначе виноватым останетесь именно вы: неудачи в бизнесе, испорченное настроение или жизнь в целом.

Яна Слюсарева,

практикующий психолог:

Еще один показатель — отношение к окружающим. Если человек жестоко обращается с животными или детьми, поливает грязью своих прошлых избранников, завистлив и перекладывает свою ответственность на третьих лиц, а сам никогда ни в чем не виноват, — можете смело начинать бить тревогу.

Еще один показатель — вездесущий контроль. Абьюзер будет изо всех сил стараться уследить за вашим поведением, языком, финансами, за вашим временем. Может навязывать свое мнение о друзьях и семье, стараться оградить, изолировать от близких.

Тюрьма. СС0

Возможно, он попытается «закрыть» свою жертву дома: предложит уйти с работы, будет против походов и прогулок даже в давно знакомой компании. Абьюзеры ревнивы, даже когда для этого нет никакого повода. Следить за вами могут под видом «честных и открытых отношений». Чтение ваших личных СМС, обмен паролями от социальных сетей — и все это со словами: «Я тебя люблю. Нам же нечего друг от друга скрывать».

Яна Слюсарева,

практикующий психолог:

Такие люди переменчивы в настроении — оно очень быстро портится, часто на пустом месте. После общения с таким человеком вы можете чувствовать дискомфорт и даже тревогу. Если вы поймали себя на этом, постарайтесь разобраться, что именно стало причиной, спросите себя: «Что сейчас происходит со мной?»

Кто может стать жертвой абьюза?

Оказаться на месте жертвы может каждый. Особенно уязвимы люди, которые выросли в подобных отношениях и семьях. Однако разорвать связь нелегко. Если вы увидели один или несколько названных нами признаков — тщательно проанализируйте поведение человека.

Яна Слюсарева,

практикующий психолог:

Если вы поняли, что связали жизнь с абьюзером, — уходите. Не питайте иллюзий о том, что человек изменится, даже если он это клятвенно обещает. Чем дольше находиться в таких отношениях, тем большая зависимость будет вырабатываться. Начитались про красавицу и чудовище, где все заканчивается хеппи-эндом? На самом деле тираны не меняются.

Сложно покинуть отношения тем, кто боится общественного мнения, осуждения и огласки. Тем, кто испытывает страх перед одиночеством или финансовую зависимость от своего избранника. Трудно с мужчинами прощаться женщине с детьми. Мол, «кому я нужна с таким багажом?».

Некоторые так и остаются жертвами из-за скрытой выгоды: сопереживание, поддержка, привлечение внимания к себе и своим проблемам. На фоне агрессора жертва всегда в положительном свете.

Грусть. Депрессия. Маска CC0

Можно ли перевоспитать абьюзера?

Такие люди не меняются. Если просто уйти кажется вам непосильной задачей, попробуйте метод «темного камня». Он позволит просто-напросто наскучить обидчику.

Яна Слюсарева,

практикующий психолог:

Ваша главная задача — не дать абьюзеру ответную реакцию: истерики, слезы и другие эмоции, которых он добивается. Это больной человек. И все, что он вам говорит, не имеет никакого отношения к действительности — обижаться на него нет смысла. Тем более это тоже его подпитывает. Для большего эффекта на время перестаньте быть яркой: одевайтесь неброско, разговаривайте с ним только о повседневной рутине. Первой реакцией может стать конфликт, провоцируемый абьюзером, чтобы, так сказать, привести вас в чувства. Но если вы будете стоять на своем, ему ничего не останется, кроме как искать новую жертву.

Женщина , насилие. СС0

Пройти этот путь будет очень сложно в одиночку, поэтому окружите себя близкими людьми и не пренебрегайте помощью квалифицированных специалистов. Вам нужно тщательно продумать пути отступления в случае, если что-то пойдет не по плану.

Возможно, даже придется откладывать деньги и заранее определиться, где будете жить и работать. Однако не всегда возможно разорвать отношения с токсичным человеком. Например, абьюзером может оказаться ваш ребенок.

Яна Слюсарева,

практикующий психолог:

Из таких отношений выйти невозможно. Здесь можно говорить только о механизмах защиты психики. Вашей реакцией, эмоциями абьюзер подпитывается. А значит, нужно перестать их давать. Ребенку важно объяснять, что с вами так себя вести нельзя. После того как кризис в отношениях пройдет, он вынесет правильные установки на отношения с другими людьми.

Книги про абьюз

Если вы чувствуете, что в зоне риска у вас уже были токсичные отношения или вы просто хотите понять, как отпугнуть от себя манипуляторов, — прочтите книгу «Женщины, которые любят слишком сильно» Норвуд Робин, «Зачем он это делает?» Ланди Бэнкрофт. Список можно продолжить Таней Танк — «Бойся, я с тобой» — и Шэннон Томас и ее «Исцелением от невидимого насилия».