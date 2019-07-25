Красавицы и чудовища: барнаульский психолог рассказала, как противостоять эмоциональному насилию

Что же такое абьюз и каким он бывает?
За довольно короткий срок это понятие стало очень распространенным. В целом абьюз — это насилие. Причем насилие не только физическое и сексуальное, но и эмоциональное. И проявляться оно может в различного рода отношениях.
Яна Слюсарева,
практикующий психолог:
С проявлениями физического и сексуального насилия в принципе понятно. Его не скроешь. Психологический абьюз распознать гораздо сложнее. Подавление, насилие, критика, издевательство, мучение, обесценивание — он может принимать разные, не всегда явные формы. Поэтому жертве труднее понять, с кем имеет дело.
Кто может быть абьюзером?
У абьюза нет пола: им может оказаться как мужчина, так и женщина — ваш коллега, друг, супруг и даже родственник. Они умелые манипуляторы, их цель — выжать как можно больше эмоций, самоутвердиться за ваш счет.
Яна Слюсарева,
практикующий психолог:
Абьюзерами, как правило, выступают два типа личности: психопаты и нарциссы. У первых нет проблем с собой: они не берут ответственность за свои поступки, не склонны к самоанализу — не ищут проблемы в себе. Поэтому с другими отношения у них строятся очень тяжело. К тому же у психопатов плоский спектр чувств: они испытывают только негативные эмоции. Чтобы вы ни делали, любовь никогда не придет к психопату.
Нарциссизм у человека проявляется в чрезмерной любви к себе. Хотя на самом деле внутри такие люди очень неуверенны, зависят от чужого мнения. В их жизни главной целью выступает успех, и зачастую своей жертвой они выбирают именно состоявшихся в жизни, ярких и успешных.
Кстати, далеко не всегда причиной абьюзерского поведения является детская травма или сценарные процессы семьи, как все привыкли считать. Ученые еще не установили точные причины подобных нарушений в поведении.
Как распознать абьюз?
Некоторых абьюзеров видно сразу — уже в начале отношений. Как правило, они прячутся за масками добрых, чутких и любящих.
Яна Слюсарева,
практикующий психолог:
Поначалу абьюзер будет казаться идеальным. Дарить подарки, уделять внимание любым мелочам, завоевывать. Нужно запомнить: такие люди очень часто делают громкие заявления о любви и быстро переходят к разговорам про будущее: знакомство с родителями, переезд, брак, дети.
Проблемы начнутся чуть позже. Абьюзер будет обижаться и корить: меня не любишь, обо мне не думаешь, не хочешь проводить со мной время. Скорее всего, перестанет поддерживать — наоборот, начнет подшучивать и унижать. При этом так или иначе виноватым останетесь именно вы: неудачи в бизнесе, испорченное настроение или жизнь в целом.
Яна Слюсарева,
практикующий психолог:
Еще один показатель — отношение к окружающим. Если человек жестоко обращается с животными или детьми, поливает грязью своих прошлых избранников, завистлив и перекладывает свою ответственность на третьих лиц, а сам никогда ни в чем не виноват, — можете смело начинать бить тревогу.
Еще один показатель — вездесущий контроль. Абьюзер будет изо всех сил стараться уследить за вашим поведением, языком, финансами, за вашим временем. Может навязывать свое мнение о друзьях и семье, стараться оградить, изолировать от близких.
Возможно, он попытается «закрыть» свою жертву дома: предложит уйти с работы, будет против походов и прогулок даже в давно знакомой компании. Абьюзеры ревнивы, даже когда для этого нет никакого повода. Следить за вами могут под видом «честных и открытых отношений». Чтение ваших личных СМС, обмен паролями от социальных сетей — и все это со словами: «Я тебя люблю. Нам же нечего друг от друга скрывать».
Яна Слюсарева,
практикующий психолог:
Такие люди переменчивы в настроении — оно очень быстро портится, часто на пустом месте. После общения с таким человеком вы можете чувствовать дискомфорт и даже тревогу. Если вы поймали себя на этом, постарайтесь разобраться, что именно стало причиной, спросите себя: «Что сейчас происходит со мной?»
Кто может стать жертвой абьюза?
Оказаться на месте жертвы может каждый. Особенно уязвимы люди, которые выросли в подобных отношениях и семьях. Однако разорвать связь нелегко. Если вы увидели один или несколько названных нами признаков — тщательно проанализируйте поведение человека.
Яна Слюсарева,
практикующий психолог:
Если вы поняли, что связали жизнь с абьюзером, — уходите. Не питайте иллюзий о том, что человек изменится, даже если он это клятвенно обещает. Чем дольше находиться в таких отношениях, тем большая зависимость будет вырабатываться. Начитались про красавицу и чудовище, где все заканчивается хеппи-эндом? На самом деле тираны не меняются.
Сложно покинуть отношения тем, кто боится общественного мнения, осуждения и огласки. Тем, кто испытывает страх перед одиночеством или финансовую зависимость от своего избранника. Трудно с мужчинами прощаться женщине с детьми. Мол, «кому я нужна с таким багажом?».
Некоторые так и остаются жертвами из-за скрытой выгоды: сопереживание, поддержка, привлечение внимания к себе и своим проблемам. На фоне агрессора жертва всегда в положительном свете.
Можно ли перевоспитать абьюзера?
Такие люди не меняются. Если просто уйти кажется вам непосильной задачей, попробуйте метод «темного камня». Он позволит просто-напросто наскучить обидчику.
Яна Слюсарева,
практикующий психолог:
Ваша главная задача — не дать абьюзеру ответную реакцию: истерики, слезы и другие эмоции, которых он добивается. Это больной человек. И все, что он вам говорит, не имеет никакого отношения к действительности — обижаться на него нет смысла. Тем более это тоже его подпитывает. Для большего эффекта на время перестаньте быть яркой: одевайтесь неброско, разговаривайте с ним только о повседневной рутине.
Первой реакцией может стать конфликт, провоцируемый абьюзером, чтобы, так сказать, привести вас в чувства. Но если вы будете стоять на своем, ему ничего не останется, кроме как искать новую жертву.
Пройти этот путь будет очень сложно в одиночку, поэтому окружите себя близкими людьми и не пренебрегайте помощью квалифицированных специалистов. Вам нужно тщательно продумать пути отступления в случае, если что-то пойдет не по плану.
Возможно, даже придется откладывать деньги и заранее определиться, где будете жить и работать. Однако не всегда возможно разорвать отношения с токсичным человеком. Например, абьюзером может оказаться ваш ребенок.
Яна Слюсарева,
практикующий психолог:
Из таких отношений выйти невозможно. Здесь можно говорить только о механизмах защиты психики. Вашей реакцией, эмоциями абьюзер подпитывается. А значит, нужно перестать их давать.
Ребенку важно объяснять, что с вами так себя вести нельзя. После того как кризис в отношениях пройдет, он вынесет правильные установки на отношения с другими людьми.
Книги про абьюз
Если вы чувствуете, что в зоне риска у вас уже были токсичные отношения или вы просто хотите понять, как отпугнуть от себя манипуляторов, — прочтите книгу «Женщины, которые любят слишком сильно» Норвуд Робин, «Зачем он это делает?» Ланди Бэнкрофт. Список можно продолжить Таней Танк — «Бойся, я с тобой» — и Шэннон Томас и ее «Исцелением от невидимого насилия».