«СкинЛаб» — клиника эстетической косметологии, более трех лет имеющая лицензию на медицинскую деятельность. Здесь уверены, что в современном обществе понятия красоты и здоровья неотделимы. Особое желание относиться к себе и своему телу с должным вниманием и заботой появилось с наступлением пандемии Covid-19. Люди осознают необходимость врачебного участия в сохранении своего здоровья с учетом плюсов и минусов жизни современного человека.

Забота о себе — в приоритете

Возрастные и гендерные стереотипы, вроде «косметология не для молодых», «мужчины не думают о красоте», «мне еще не пора обращаться к врачам», теряются. Все больше людей осознают прелести здорового образа жизни и ухода за собственной внешностью, убеждены специалисты «СкинЛаб».

Косметология как отрасль медицины направлена на сохранение и поддержание здоровья и эстетического вида. И, конечно же, здесь важно не отделять частное от целого: дерматокосметологи тесно взаимодействуют с врачами других специальностей, реализуя самый актуальный и эффективный комплексный подход, который вместе с тем, остается индивидуальным.

Клиника эстетической косметологии «СкинЛаб». Анна Зайкова

Безопасная и результативная косметология

В «СкинЛаб» рады предложить пациентам широкий спектр аппаратных и инъекционных методик. Материально-­техническое оснащение клиники представлено всемирно известными компаниями-­производителями оборудования, препаратов, расходных материалов, сертифицированными на территории РФ.

Специалисты клиники постоянно повышают квалификацию на престижных российских и международных конференциях, анатомических курсах, конгрессах и выставках. Это позволяет им быть уверенными в оптимальном решении каждой проблемы на самом высоком уровне.

Современные реалии взаимоотношений с пациентами диктуют не только необходимость делать самые модные и разнообразные предложения, но и четко соблюдать правовые вопросы.

Клиника эстетической косметологии «СкинЛаб». Анна Зайкова

В «СкинЛаб» с уважением относятся к праву пациента на получение качественной, эффективной и безопасной медицинской помощи в косметологии. Здесь ведут необходимое юридическое оформление и сопровождение медицинской деятельности по профилю «косметология», обеспечивают соответствие ее стандартам и нормативам, действующим в сфере здравоохранения.

Все это дает право клинике работать легально, а пациентам — реализовывать свои права и социальные гарантии.

«Сегодня удивить пациента препаратом, аппаратом или услугой довольно сложно, — говорят в клинике. — Предложений получить косметологическую услугу быстро и дешево достаточно, чтобы удовлетворить спрос. Однако следует понимать: ответственность за себя в данном случае несет только сам пациент. Законом защищены только правоотношения, оформленные соответствующим образом».

Красота в каждом препарате косметики Doc. Tretiakova

Оксана Третьякова Клиника «СкинЛаб»

Основательница клиники Оксана Третьякова — практикующий врач-дерматолог, косметолог. Более 10 лет изучала рынок мировой космецевтики и пришла к выводу, что препараты самых разных брендов (от бюджетных до премиум-­сегмента), в том числе в условиях текущего финансово-­экономического кризиса, не удовлетворяют всех потребностей клиента.

Речь идет не только о качестве или о «стаже» бренда, а о совокупном результате, который получает конечный потребитель, и может оценить косметолог.

Поэтому важной вехой в профессиональной деятельности и личным достижением Оксаны Третьяковой стало создание собственной профессиональной косметики для себя и своих пациентов.

Многолетний собственный опыт и знания, полученные от коллег-профессионалов (причем, не только в традиционной медицине), позволили четко сформировать цель, концепцию, возможности, идеологию продукта.

«В производстве препаратов бренда были максимально задействованы ценные природные ресурсы нашего региона, — говорит основатель бренда Doc.Tretiakova. — Мы создали собственный уникальный натуральный продукт, который уже занял достойное место в ваших сердцах. Чистый, прозрачный состав препаратов понятен каждому».

Клиника эстетической косметологии «СкинЛаб». Анна Зайкова

Высокоэкологичное производство максимально сконцентрировано на использовании продуктов пантового мараловодства, растительных экстрактов и позволяет сохранить силу и чистоту самой природы Алтая в каждой баночке косметики Doc.Tretiakova.

Клиника эстетической косметологии «СкинЛаб»

Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, 134-а, к. 2

Тел. 8−913−212−3406

Сайт: skinfetishlab.ru

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