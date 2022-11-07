Забота о себе — в приоритете
Возрастные и гендерные стереотипы, вроде «косметология не для молодых», «мужчины не думают о красоте», «мне еще не пора обращаться к врачам», теряются. Все больше людей осознают прелести здорового образа жизни и ухода за собственной внешностью, убеждены специалисты «СкинЛаб».
Косметология как отрасль медицины направлена на сохранение и поддержание здоровья и эстетического вида. И, конечно же, здесь важно не отделять частное от целого: дерматокосметологи тесно взаимодействуют с врачами других специальностей, реализуя самый актуальный и эффективный комплексный подход, который вместе с тем, остается индивидуальным.
Безопасная и результативная косметология
В «СкинЛаб» рады предложить пациентам широкий спектр аппаратных и инъекционных методик. Материально-техническое оснащение клиники представлено всемирно известными компаниями-производителями оборудования, препаратов, расходных материалов, сертифицированными на территории РФ.
Специалисты клиники постоянно повышают квалификацию на престижных российских и международных конференциях, анатомических курсах, конгрессах и выставках. Это позволяет им быть уверенными в оптимальном решении каждой проблемы на самом высоком уровне.
Современные реалии взаимоотношений с пациентами диктуют не только необходимость делать самые модные и разнообразные предложения, но и четко соблюдать правовые вопросы.
В «СкинЛаб» с уважением относятся к праву пациента на получение качественной, эффективной и безопасной медицинской помощи в косметологии. Здесь ведут необходимое юридическое оформление и сопровождение медицинской деятельности по профилю «косметология», обеспечивают соответствие ее стандартам и нормативам, действующим в сфере здравоохранения.
Все это дает право клинике работать легально, а пациентам — реализовывать свои права и социальные гарантии.
«Сегодня удивить пациента препаратом, аппаратом или услугой довольно сложно, — говорят в клинике. — Предложений получить косметологическую услугу быстро и дешево достаточно, чтобы удовлетворить спрос. Однако следует понимать: ответственность за себя в данном случае несет только сам пациент. Законом защищены только правоотношения, оформленные соответствующим образом».
Красота в каждом препарате косметики Doc. Tretiakova
Основательница клиники Оксана Третьякова — практикующий врач-дерматолог, косметолог. Более 10 лет изучала рынок мировой космецевтики и пришла к выводу, что препараты самых разных брендов (от бюджетных до премиум-сегмента), в том числе в условиях текущего финансово-экономического кризиса, не удовлетворяют всех потребностей клиента.
Речь идет не только о качестве или о «стаже» бренда, а о совокупном результате, который получает конечный потребитель, и может оценить косметолог.
Поэтому важной вехой в профессиональной деятельности и личным достижением Оксаны Третьяковой стало создание собственной профессиональной косметики для себя и своих пациентов.
Многолетний собственный опыт и знания, полученные от коллег-профессионалов (причем, не только в традиционной медицине), позволили четко сформировать цель, концепцию, возможности, идеологию продукта.
«В производстве препаратов бренда были максимально задействованы ценные природные ресурсы нашего региона, — говорит основатель бренда Doc.Tretiakova. — Мы создали собственный уникальный натуральный продукт, который уже занял достойное место в ваших сердцах. Чистый, прозрачный состав препаратов понятен каждому».
Высокоэкологичное производство максимально сконцентрировано на использовании продуктов пантового мараловодства, растительных экстрактов и позволяет сохранить силу и чистоту самой природы Алтая в каждой баночке косметики Doc.Tretiakova.
Клиника эстетической косметологии «СкинЛаб»
Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, 134-а, к. 2
Тел. 8−913−212−3406
Сайт: skinfetishlab.ru
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