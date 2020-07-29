Кремль застали врасплох известием о COVID-заболевании Лукашенко

Но все контактировавшие с ним российские чиновники здоровы, заверил представитель Кремля, пишет «Интерфакс».

«Нет, мы не располагаем никакой информацией, ранее мы никогда не слышали и не получали информацию о том, что Александр Григорьевич болел коронавирусом. В любом случае все россияне, с которыми он общался, все живы и здоровы, все нормально», — сказал Песков.