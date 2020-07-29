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Здоровье

Кремль застали врасплох известием о COVID-заболевании Лукашенко

В Кремле до 28 июля не знали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Владимир Путин и Александр Лукашенко.
kremlin.ru

Но все контактировавшие с ним российские чиновники здоровы, заверил представитель Кремля, пишет «Интерфакс».

«Нет, мы не располагаем никакой информацией, ранее мы никогда не слышали и не получали информацию о том, что Александр Григорьевич болел коронавирусом. В любом случае все россияне, с которыми он общался, все живы и здоровы, все нормально», — сказал Песков.

Накануне Лукашенко сообщил, что врачи пришли к заключению, что он бессимптомно болел коронавирусом.

28 июля Песков заявил, что у президента РФ Владимира Путина все в порядке со здоровьем, он активно работает. По словам пресс-секретаря, глава государства продолжает проходить тестирование на коронавирус «по мере необходимости, по рекомендациям врачей».

Президенты России и Белоруссии встречались 30 июня на открытии памятника Советском солдату во Ржеве.

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