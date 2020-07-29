Кремль застали врасплох известием о COVID-заболевании Лукашенко

Но все контактировавшие с ним российские чиновники здоровы, заверил представитель Кремля, пишет «Интерфакс».
«Нет, мы не располагаем никакой информацией, ранее мы никогда не слышали и не получали информацию о том, что Александр Григорьевич болел коронавирусом. В любом случае все россияне, с которыми он общался, все живы и здоровы, все нормально», — сказал Песков.
Накануне Лукашенко сообщил, что врачи пришли к заключению, что он бессимптомно болел коронавирусом.
28 июля Песков заявил, что у президента РФ Владимира Путина все в порядке со здоровьем, он активно работает. По словам пресс-секретаря, глава государства продолжает проходить тестирование на коронавирус «по мере необходимости, по рекомендациям врачей».
Президенты России и Белоруссии встречались 30 июня на открытии памятника Советском солдату во Ржеве.