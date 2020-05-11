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Здоровье

Кремлевский диетолог рассказала, как укрепить иммунитет в условиях самоизоляции

Человек может укрепить свой иммунитет с помощью полноценного отдыха и правильного питания даже в условиях изоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа, сообщила врач-диетолог поликлиники № 1 управделами президента Вера Шарошкина.

Красная рыба
Красная рыба
ССО

Здоровый отдых — один из важнейших факторов для здоровья и иммунитета, уверена врач поликлиники управделами президента.

Сну за сутки следует уделять не менее шести часов, а большинству людей нужно спать по семь или восемь часов.

Доктор подчеркнула — в период пандемии необходимо заниматься физическими нагрузками: они помогут снизить уровень стресса и тревоги. Также Шарошкина призвала граждан внимательнее относиться к собственному рациону питания, отметив, что карантин — не время для экспериментов в этой области.

«Питание должно быть сбалансированным, должны быть белки, жиры, углеводы. Белковые продукты — мясо, птица, рыба, молочные продукты. Полезные жиры — орехи, авокадо, семена, красная рыба. Простыми углеводами не стоит увлекаться, это снижает иммуноответ — булочки и конфетки — лучше на них не налегать», — цитирует врача РИА Новости.

Ранее сообщалось, что вдыхание паров алкоголя может иметь опасные последствия для лёгких и ресничек на слизистой носа, пишет News.ru. Поэтому нельзя применять это средство для профилактики коронавируса.

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