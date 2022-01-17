«Кремлевский доктор» призвал не госпитализировать заболевших «омикроном» и объяснил почему

Он объяснил, почему призывает не отправлять заболевших этим вариантом ковида в больницу, сообщает «Вечерняя Москва».
«То, что мы все переболеем „омикроном“, это очевидно. И вакцинированные, и не вакцинированные», — сказал Мясников.
По подсчетам Мясникова, заболеют не менее 60−70% россиян.
Избежать заражения, по мнению специалиста, смогут только те, чей организм устойчив к инфекции, у кого достаточно сильный иммунитет, чтобы не подхватить ОРЗ.
Он призвал заразившихся «омикроном», изолировать дома, а не отправлять в больницу, пишет News.ru.
Мясников уточнил — поскольку ОРЗ (по его словам, «омикрон» является именно таким заболеванием) не лечится, то речь идет о том, чтобы больных просто изолировали дома на два-три дня, а не отправляли подхватывать более серьезные вирусы в больницу.
Кремлевский доктор
В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год. Из-за этого факта в карьере СМИ называют Мясникова «кремлевским доктором».
С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.
До лета 2020 года возглавлял информационный центр мониторинга ситуации с коронавирусом.