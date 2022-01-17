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Здоровье

«Кремлевский доктор» призвал не госпитализировать заболевших «омикроном» и объяснил почему

Доктор, телеведущий и известный блогер Александр Мясников рассказал, сколько людей заболеют быстро распространяющимся штаммом коронавируса «омикрон».

"Кремлевский доктор" Мясников.
"Кремлевский доктор" Мясников.
Стоп-кадр YouTube.

Он объяснил, почему призывает не отправлять заболевших этим вариантом ковида в больницу, сообщает «Вечерняя Москва».

«То, что мы все переболеем „омикроном“, это очевидно. И вакцинированные, и не вакцинированные», — сказал Мясников.

По подсчетам Мясникова, заболеют не менее 60−70% россиян.

Избежать заражения, по мнению специалиста, смогут только те, чей организм устойчив к инфекции, у кого достаточно сильный иммунитет, чтобы не подхватить ОРЗ.

Он призвал заразившихся «омикроном», изолировать дома, а не отправлять в больницу, пишет News.ru.

Мясников уточнил — поскольку ОРЗ (по его словам, «омикрон» является именно таким заболеванием) не лечится, то речь идет о том, чтобы больных просто изолировали дома на два-три дня, а не отправляли подхватывать более серьезные вирусы в больницу.

Кремлевский доктор

В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год. Из-за этого факта в карьере СМИ называют Мясникова «кремлевским доктором».

С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.

До лета 2020 года возглавлял информационный центр мониторинга ситуации с коронавирусом.

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