Кремлевский доктор призвал радоваться росту числа заболевших коронавирусом

Врач и телеведущий Александр Мясников сказал, что россияне должны радоваться, что количество заболевших коронавирусом растет. По его мнению, это способствует созданию коллективного иммунитета.

По его словам, информация о положительных тестах не так значительна, как число тяжелобольных, лежащих в реанимации и умерших. Только эти значения говорят об опасности вируса, пишет РИА «Новости».

«Просто сделано больше тестов. Вы должны радоваться, что цифра растет, потому что чем больше бессимптомных и легких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета», — сказал врач.

Мясников считает, что на формирование коллективного иммунитета уйдет два-три года. Коронавирус при этом никуда не исчезнет, он будет периодически возвращаться в легкой форме.

По последним данным, в мире выявлено 27,7 миллионов случаев заболеваний COVID-19. Погибли более 900 тысяч человек. Больше всего заболевших в США, Индии и Бразилии.