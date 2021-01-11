«Кремлевский доктор» прокомментировал слухи о вакцинации

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире радиостанции «Комсомольская правда» развеял популярные слухи о вакцинации от ковида.

Телеведущий назвал очевидной глупостью и бредом возможность чипирования через ввод препарата от коронавируса.

«Вы же поймите, ну, кому вы особо нужны? Но для особо одаренных могу сказать, что не надо было затевать вакцинацию чипом — любому человеку делают уколы в течение жизни. На диспансеризации, к примеру. Ну, давно бы уже всех чипировали», — пояснил Мясников.

Бесплодие

Кроме того, Мясников опроверг слух о бесплодии после вакцинации. По его словам, такой побочный эффект не был отмечен разработчиками ни одной вакцины.

«Мы понимаем, ни одна вакцина не является на 100% эффективной и на 100% безопасной. Но вот что наш опыт с этой вакциной, что опыт зарубежных стран показывают, что серьезных побочных явлений нет», — подчеркнул он.

Стандартная побочка

Мясников напомнил о стандартных побочных эффектах после прививки — температуре и ознобе. Такие же проявления встречаются и после других препаратов.

В редких случаях, вероятность которых один на миллион, после некоторых вакцин могут быть неврологические последствия, однако при вакцинации от коронавируса такие инциденты не фиксировались.

Различия

Помимо этого Мясников высказался о различиях при вакцинации граждан из группа риска и обычных людей. Так, медикам, хроническим больным и пожилым гражданам стоит сделать прививку, чтобы снизить риски тяжелого течения болезни и летального исхода, пишет Lenta.ru.

Молодые же россияне, прежде всего, получают вакцину для создания коллективного иммунитета, отметил он.

Кремлевский доктор

В 2009 году Мясников стал главврачом Кремлевской больницы Управделами президента РФ. Однако проработал там всего год. Из-за этого факта в карьере СМИ называют Мясникова «кремлевским доктором».

С 2010 года Мясников — главврач Московской городской клинической больницы № 71.

Сейчас — глава информационного центра мониторинга ситуации с коронавирусом.