Кремлевский врач Мясников объяснил странную статистику выздоровевших от COVID-19

Невысокое число выздоровевших после заболевания коронавирусной инфекцией объясняется тем, что подразумеваются только те, кто был выписан из больницы. Об этом, как передает РИА Новости, заявил врач Александр Мясников.

Как напомнил специалист, большинство людей переносят COVID-19 в легкой форме и остаются дома.

«Где остальные 154 тыс. человек? Цифры не сходятся. О чем мы говорим? 23 тыс. — это люди, которые поступают в больницы и оттуда выписаны. Все остальные — выздоровевшие», — рассказал он в программе на YouTube-канале «Соловьёв LIVE».

По его словам, две-три недели назад (именно столько времени в среднем люди болеют COVID-19) в России было около 100 тыс. зараженных. «Эти 100 тыс. — они выздоровели», — пояснил он.

Ранее, как пишет агентство, власти Москвы сообщили, что впервые с начала эпидемии за сутки в столице было выписано больше пациентов с коронавирусом, чем поступило за это же время.

Согласно оперативной информации на 7 мая, в России выявлено 177,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, 23,8 тыс. человека выздоровели, 1625 — умерли.