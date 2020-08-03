Крымские больницы переполнены из-за вспышки ротавирусной инфекции

Ротавирусная инфекция типична для российских курортов, заражение происходит в жаркую погоду из-за грязного моря, в которое сливается канализация без должной очистки.
Кишечная инфекция каждое лето портит людям отпуск. На пике сезона в июле-августе из-за высокой температуры морской воды бактерии, попавшие в море из канализации, начинают стремительно размножаться и заражать все больше людей.
В 2020 году из-за большого наплыва отдыхающих, в частности в Севастополе, Алуште, Феодосии и Коктебеле, а также во многих городах и поселках Черноморского побережья Кавказа число случаев заболевания резко увеличилось, пишет News.ru.
Обычно пик заболевания ротавирусом в Крыму приходится на начало августа. Однако в этом году из-за жаркой погоды в начале июля массовые случаи заражения начались раньше.