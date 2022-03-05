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Здоровье

Крупнейшая поликлиника Барнаула полностью возобновляет плановую помощь

Во взрослом отделении поликлиники № 14 в Барнауле возобновляется оказание плановой медицинской помощи в полном объеме, сообщил главврач учреждения Дмитрий Денисов.

В поликлинике №14 Барнаула.
В поликлинике №14 Барнаула.
instagram.com/denisov_gp14

В корпусе на Павловском тракте 281а, который в январе перепрофилировали для приема пациентов с ОРВИ, приступают к работе в обычном режиме, говорит Денисов. К работе возвращаются узкие специалисты — уролог, онколог, хирург и инфекционист.

Открывается физиоотделение и перевязочные.

Также главврач обратил внимание пациентов не ряд изменений.

Травматолог остался в корпусе на Павловском тракте 271а и теперь там нет регистратуры.

А в корпусе на Павловском тракте 281а теперь две регистратуры — на первом этаже для пациентов с ОРВИ, на втором — по всем узким специалистам и терапевтам.

«Терапевты начинают вести плановый прием на своих участках. Талоны к специалистам уже выставляются. Уважаемые пациенты, часть медицинского персонала еще находится на больничном. Учитывайте это при планировании визита в поликлинику», — предупреждает главный врач.

Ранее спад заболеваемости коронавирусом позволил возобновит оказание плановой медицинской помощи и в детском отделении поликлиники.

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