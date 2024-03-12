12 марта
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Здоровье

Крупнейшее захоронение жертв чумы раскопали археологи

Археологи раскопали крупнейшее на сегодня массовое захоронение жертв эпидемий чумы.

Будни археологов.
Будни археологов.
altarheologia.com.

Это произошло в Нюрнберге (ФРГ).

Исследователи обнаружили 8 ям. Каждая заполнена сотнями скелетов взрослых, детей и младенцев. Специалисты также извлекли из земли обломки керамики и серебряные монеты, указывает Газета.Ru.

Некоторые из скелетов оказались окрашены в зеленый цвет. Дело в том, что над захоронениями были построены металлургические заводы. Из-за отложений предприятий скелеты получили такой оттенок.

Подобного открытия никогда раньше не происходило.

Факт

С 1533 по 1634 год в Нюрнберге произошла серия вспышек чумы. От заболевания умерли около 30 тыс. человек. Тел накопилось так много, что власти приказали закопать их за пределами городских кладбищ.

Ранее в 75 алтайских магазинах в колбасе нашли ДНК вируса африканской чумы свиней. Также природный очаг чумы нашли в монгольском регионе на границе с Россией.

Очаги болезни нашли в 17 регионах страны. Под угрозой находятся западные части на границе с Россией и Китаем. Там ежегодно регистрируют случаи заболевания чумой.

На границе с Китаем за 30 лет заболели 32 человека, а умерли из них 13. В последнее десятилетие заболеваемость в этих регионах страны возросла.

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