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Здоровье

Ксения Собчак заразилась коронавирусом и собрала консилиум врачей

Телеведущая Ксения Собчак заразилась коронавирусной инфекцией, сообщила она в эфире программы «Док-ток» на Первом канале, которую вела удаленно.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
кадр из видео.

Она собрала консилиум врачей, чтобы расспросить о заболевании.

По словам Собчак, сейчас ей уже лучше. Во время болезни журналистка вела дневник, где описывала свое самочувствие и симптоматику. Так, она сообщила, что у нее была температура 37,8. Кроме того, заражение сопровождалось потерей обоняния и сонным состоянием.

«Постоянно хотелось спать», — сказала Собчак.

Кроме того, летом коронавирусом переболел ее сын Платон, тогда у журналистки не было никаких симптомов COVID-19, пишет bfm.ru.

Телеграм-канал Mash ранее сообщил, что Собчак сдала ПЦР-анализ на COVID-19 и анализ оказался положительным, однако тогда Ксения эту информацию опровергла.

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