Кто имеет право на «семипалатинские» льготы?

В редакцию altapress.ru за последние две недели поступил шквал вопросов о «семипалатинских» льготах. Люди интересуются не только их размером, но и своей возможностью получить удостоверение льготника. Altapress.ru разбирался, какие компенсации положены «семипалатинцам», кто имеет право их получать и что для этого нужно.

Краткое содержание

Кто может претендовать на статус «семипалатинца»?

С 29 августа 1949 года по 19 октября 1989 года на Семипалатинском полигоне произвели 456 воздушных, наземных и подземных ядерных взрывов. Их них 48 привели к радиоактивным выпадениям на территории Алтайского края.

Основной вклад в коллективную дозу радиационного облучения жителей Алтайского края и Казахстана, по оценкам специалистов, внесли ядерные взрывы, прогремевшие 29 августа 1949 года и 7 августа 1962 года. На компенсации имеют право люди, которые родились или жили на территории, попавшей в зону прохождения радиоактивного следа во время этих испытаний.

Правительство РФ утвердило перечень конкретных населенных пунктов, жители которых имеют право на статус «семипалатинца». Это села в Рубцовском, Змеиногорском, Локтевском, Угловском, Курьинском, Краснощековском, Поспелихинском, Залесовском и Заринском районах Алтайского края, а также в Семипалатинской и Павлодарской областях Казахстана.

Какие документы нужны для оформления удостоверения «семипалатинца?

Для получения удостоверения «семипалатинца» необходимо предоставить в орган социальной защиты следующие документы:

заявление;

выписку из паспорта;

документы , подтверждающие факт проживания в 1949—1963 годах в населенных пунктах , включенных в перечень;

подтверждающие факт проживания в 1949—1963 годах в населенных пунктах включенных в перечень; заключение о расчете суммарной ( накопленной) эффективной дозы облучения из алтайского НИИ региональных медико-экологических проблем;

накопленной) эффективной дозы облучения из алтайского НИИ региональных медико-экологических проблем; документ , подтверждающий смену фамилии ( при необходимости).

Какие компенсации должны получать «семипалатинские» льготники?

«Семипалатинцы», которым досталась доза облучения свыше 25 сЗв (бэр), имеют право выйти на пенсию по старости на 10 лет раньше. Также, по данным краевой минтрудсоцзащиты, льготникам должны оплачивать дополнительный 14-дневный отпуск.

Размер денежной компенсации зависит от полученной дозы облучения и наличия других льгот. Выплачивает ее ПФР. Полная стоимость денежной выплаты для людей, получивших дозу свыше 25 сЗв (бэр) составляет 2 162,67 рублей.

Читать далее При сохранении полного набора социальных услуг (прав на дополнительное лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на ж/д транспорте) льгота уменьшается до 1 041,25 рублей. При сохранении только права на санаторно-курортное лечение льгота составит 2 029,05 рублей, с правом на бесплатный проезд на ж/д транспорте — 2038,62 рублей, с правом на лекарственные препараты — 1298,92 рублей.

Также наиболее облученные «семипалатинцы» могут претендовать на компенсацию половины расходов на оплату коммунальных услуг, но в этом случае размер денежной компенсации сократится на эту сумму.

Этой группе льготников должны выплачивать пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка. При переводе по медицинским показаниям на нижеоплачиваемую работу они имеют право на доплату до размера прежнего заработка. В случае сокращений «семипалатинцев» нельзя увольнять до последнего, а в случае ликвидации организации их должны устроить на новое место в первую очередь.

Для людей, получивших дозу облучения более 5 сЗв (бэр), но менее 25 сЗв (бэр), денежная компенсация более скромная — 677,14 рублей. На такую же сумму могут претендовать дети в возрасте до 18 лет первого и второго поколений, страдающие заболеваниями из-за радиационного воздействия на родителей.

При сохранении полного набора соцуслуг или права на лекарственные препараты льгота не выплачивается. С правом на санаторно-курортное лечение размер льготы составит 543,52 рублей, а при сохранении права на бесплатный проезд на ж/д транспорте — 553,09 рублей.

Карта территорий , подвергшихся облучению после ядерных испытаний

Примечание Красный цвет — список населенных пунктов с самой большой дозой облучения, оранжевый и желтый — меньше, по степени убывания дозы. Слева — раскрывающееся меню. Списки составлены по данным, действовавшим на момент испытаний. Часть населенных пунктов уже не существует, а часть сменили названия. В скобках указаны новые названия, действующие на 2019 год.

Какие территории Алтайского края подверглись облучению после испытания 1949 года?

Читать далее Дозу в 25 бэр и более получили: Локтевский район: Жигули,

Земерово,

Локоть,

Партизан. Рубцовский район: Арык,

Антаевка,

Бугры,

Веселоярск,

Ветлевка ( Ветневка),

Ветневка), Вишневка,

Вишневская РТС,

Дальний,

Зеленый Клин,

Зерно,

Казанка,

Казарма 10-й км , Казарма 519-й км , Казарма 527-й км , Казарма 538-й , Казарма 545-й км,

Казарма 519-й км Казарма 527-й км Казарма 538-й Казарма 545-й км, Колос,

Локоть,

Московка,

Новоалександровка,

Новониколаевка,

Новоматвеевка,

Половинкино,

Поповка,

Потеряевка,

Путь к коммунизму,

Разъезд 37-й км ( Колос , Новоалександровский сельсовет),

Колос Новоалександровский сельсовет), Разъезд 543-й км ( Казарма 543-й км),

Казарма 543-й км), Романовка,

Самарка,

Саратовка,

Шестаковский. Угловский район: Беленькое,

Борисовка,

Зинковский кордон,

Калининский совхоз,

Лаптев Лог,

Наумовка,

Тополинский лесхоз,

Топольное. Дозу больше 5 бэр и менее 25 бэр получили: Змеиногорский район: Блянинское,

Березовая Сопка ( Березовая Горка),

Березовая Горка), Варшава,

Горновский,

Давыдовский ( Давыдовск),

Давыдовск), Кавказ,

Капустино,

Кузьминка,

Локоток,

Локтевка,

Миловановский,

Никольское,

Новоникольск,

Новохарьковка,

Октябрьский,

Ольшанка,

Отрада,

Петроград,

Плахинский,

Предгорное,

Просвет,

Рассыпуха,

Саввушка,

Северный,

Старая Деревня,

Степной,

Таловка,

Тушканиха 1,

Тушканиха 2,

Утка,

Щелчиха. Краснощековский район: Акимовка,

Краснощеково,

Малая Суетка,

Мурзинка,

Чарышский ( Парижская Коммуна). Курьинский район: Батун,

Волчиха,

Горновка,

Горновский,

Добряковка,

Ивановка,

Имени ЦК КПСС,

Калмацкий,

Каменский,

Каменный Колодец,

Краснознаменка,

Краснознаменский,

Кузнецово,

Курья,

Михайловка,

Наумовка,

Новознаменка,

Новый,

Подзаймище,

Путь к социализму,

Славгород,

Трусово,

Усть-Таловка,

Хамутино,

Хутор

Каменский. Локтевский район: Красный Октябрь,

Красное Раздолье,

Луговской,

Новомихайловка,

Подгорный,

Покровка,

Ремовский,

Слободка,

Советский Путь. Поспелихинский район: Степнобугринский,

Тюмень. Рубцовский район: Алебастровый завод,

Верхняя Устьянка,

Видный,

Восточный,

Вторая ферма совхоза «Рубцовский»,

Второе отделение совхоза «Рубцовский»,

Захарово,

Зеленая Дубрава,

Казарма 512-й км , Казарма 515-й км,

Казарма 515-й км, Калиновка,

Красная Речка,

Красный Октябрь,

Куйбышево,

Малая Чебуриха,

Мириное,

Надеждинка,

Назаровка,

Нововознесеновка,

Новосклюиха,

Новый,

Первая ферма совхоза «Рубцовский»,

Первое отделение совхоза «Рубцовский»,

Подсобное хозяйство завода «Алтайсельмаш»,

Подсобное хозяйство госплемстанции,

Подсобное хозяйство Рубторга,

Племенной совхоз «Рубцовский»,

Рождественский,

Северный,

Старая мастерская,

Степной,

Сухой Лог,

Тайга,

Третье отделение совхоза «Рубцовский»,

Третья ферма совхоза «Рубцовский»,

Троинка,

Ударник,

Чайка,

Чебуриха,

Черемушки,

Имени VI Конгресса Коминтерна,

Элитный,

Ясное Солнце. Угловский район: Горькое,

Круглое,

Куйбышево,

Первые Коростели,

Рубцовск. Залесовский и Заринский районы исключили из этого перечня в 2002 году.

Какие территории бывшей Казахской ССР подверглись облучению после испытания 1949 года?

Читать далее Все перечисленные населенные пункты располагаются (лись) в Семипалатинской области. Дозу более 25 бэр получили: Бескарагайский район: Алгобас ( Алгабас),

Алгабас), Бодене ( Буденя),

Буденя), Долонь,

Жана-Куш ( Жанакуш),

Жанакуш), Канонерка,

Карабаш,

Комсомольский,

Кордон Беркаин,

Кордон Вышка,

Кордон Встречный,

Кордон Новый,

Подорел,

Сольпром,

Ферма Планке,

Чаган,

Станция Чаган,

Черемушка. Бородулихинский район: Алексеевка,

Верхняя Жайма,

2-е отделение ( бригада) совхоза Коростелевский,

бригада) совхоза Коростелевский, Жайма,

Казбек,

Коростели,

Разъезд № 39,

Семеновский,

Степановка,

Тарск ( Тарский),

Тарский), Толумгожа. Жанасемейский район: Байтанат,

Кордон Бугорок,

Кордон Ерусалик,

Кордон Литовченковский,

Кордон Теплый Угол,

Лесничество Тюмень,

Мещанка ( Мещанский),

Мещанский), Николаевка,

Оторвановка. Дозу более 5 бэр и менее 25 бэр получили: Бескарагайский район: Бестерек,

Известковый,

Карамурза ( Карамырза),

Карамырза), Кара-Тагай,

Кордон Гилик,

Кордон Джемур,

Мостик. Бородулихинский район: Ивановский,

Киякпай ( Сарбас). Жанасемейский район: Зыряновский,

Кордон Дальний,

Кордон Пограничный,

Курмангужа.

Какие территории подверглись облучению после испытания 1962 года?

Читать далее Все перечисленные населенные пункты получили дозу больше 5 бэр, но не более 25 бэр. Алтайский край Залесовский район: Борисово. Заринский район: Воскресенка,

Хмелевка. Казахстан Павлодарская область: Майский район,

Кызылкудук. Семипалатинская область: Бескарагайский район,

Кордон Тополька;

Жанасемейский район:

Молдары ( Курчатов),

Курчатов), Станция Конечная.

12 октября 1961 г. Ядерный взрыв на Семипалатинском полигоне nv. am

Что делать , если населенный пункт не входит в перечень?

Вопреки распространенному мнению, города Семипалатинск, Усть-Каменогорск и Лениногорск (Риддер) не входят ни в один из перечней. Но некоторые жители этих городов имеют на руках документы, подтверждающие их статус пострадавших от облучения. Что делать в этом случае?

Можно обратиться в суд. Некоторые россиянам уже удалось доказать свою правоту в судебном порядке.

Для этого нужно иметь на руках документы, подтверждающие получение дозы радиации свыше 5 сЗв (бэр) вследствие испытаний на Семипалатинском полигоне. То есть, нужно пройти комплексную радиобиологическую экспертизу. Если суд устроят эти доказательства, он примет решение обязать орган соцзащиты выдать удостоверение «семипалатинца».