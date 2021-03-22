Лавров: в России рассматривают введение ковид-паспортов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в стране сейчас рассматривают введение ковид-паспортов, однако этот документ не должен ущемлять права человека и путешественника.

Тема «прививочных паспортов» сейчас актуальна, считает глава МИД. Все пытаются определить пути продолжения нормального функционирования стран.

Лавров напомнил — на саммите «Группы двадцати» в ноябре прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин предложил разработать «электронные паспорта здоровья» для международных поездок.

Министр пояснил — сейчас РФ изучает китайский опыт и подходы других стран к этому вопросу. Лавров отметил, что важно соблюдать принцип добровольности вакцинирования и равноправный подход.

«Нельзя допускать, чтобы наличие или отсутствие такого сертификата (не хочу называть паспортом) ущемляло права человека и права путешественника. Люди много ездят. Это уже данность, новая реальность в международной жизни», — сказал глава МИД.

В России сделавшие прививку от ковида могут оформить «сертификат вакцинации» в бумажном и в электронном виде. Этот документ подтверждает, что человек получил препарат, пишет polit.ru. Но в других целях сертификат пока не используют.

ВОЗ пока не высказала своего окончательного мнения по поводу ковидных паспортов, добавил министр.

Интервью с Лавровым опубликовано на сайте МИД.