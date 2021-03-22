Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 марта 3°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Лавров: в России рассматривают введение ковид-паспортов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в стране сейчас рассматривают введение ковид-паспортов, однако этот документ не должен ущемлять права человека и путешественника.

Сергей Лавров.
Сергей Лавров.
duma.gov.ru

Тема «прививочных паспортов» сейчас актуальна, считает глава МИД. Все пытаются определить пути продолжения нормального функционирования стран.

Лавров напомнил — на саммите «Группы двадцати» в ноябре прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин предложил разработать «электронные паспорта здоровья» для международных поездок.

Министр пояснил — сейчас РФ изучает китайский опыт и подходы других стран к этому вопросу. Лавров отметил, что важно соблюдать принцип добровольности вакцинирования и равноправный подход.

«Нельзя допускать, чтобы наличие или отсутствие такого сертификата (не хочу называть паспортом) ущемляло права человека и права путешественника. Люди много ездят. Это уже данность, новая реальность в международной жизни», — сказал глава МИД.

В России сделавшие прививку от ковида могут оформить «сертификат вакцинации» в бумажном и в электронном виде. Этот документ подтверждает, что человек получил препарат, пишет polit.ru. Но в других целях сертификат пока не используют.

ВОЗ пока не высказала своего окончательного мнения по поводу ковидных паспортов, добавил министр.

Интервью с Лавровым опубликовано на сайте МИД.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость