ЛДПР предложила запретить рекламу лекарств на радио и ТВ

Авторы законопроекта отмечают, что ситуация требует оперативности, так как сегодня 60 процентов россиян не обращаются к врачу и занимаются самолечением. Часто это происходит под воздействием навязчивой рекламы лекарств.

"Самая главная опасность самолечения заключается в том, что болезнь не диагностируется врачом в начальной стадии, когда человека можно вылечить, а приобретает необратимый характер", — сказано в пояснительной записке к документу. Из-за этого ежегодно умирает более 60 тысяч россиян.

Авторы поправок утверждают, что законопроект не будет ограничивать право граждан на получение информации о лекарствах, так как её можно будет получить в интернете и других СМИ.

В финансовом обосновании документа также сказано, что принятие поправок не требует дополнительных расходов из бюджета страны.