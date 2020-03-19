Лечение искусством: как в Алтайском крае арт-терапия помогает больным раком справиться со страхом

Арт-терапия — коррекционный метод психологии — особенно ценна для тех, кто ежедневно борется за жизнь. Например, для больных раком. О том, как творчество помогает жителям Алтайского края, проходящим тяжелое лечение, рассказала Алла Лобанова, медицинский психолог Алтайского краевого онкологического диспансера «Надежда».

Новое лечение

— Как давно в онкоцентре применяется арт-терапия?

— Мы открыли этот урок недавно, в 2020 году. Но еще полгода назад я стала внедрять мандала-терапию. Мандала — рисунок, облаченный в какую-то геометрическую фигуру, который дает мощный положительный эффект. Сначала эти уроки создавались для пациентов химиотерапии и радиотерапии. То есть для тех, кто находится в состоянии истощения после длительного лечения.

Потом к нам стали приходить из других отделений. Сейчас мы сделали шаг дальше — у нас появилась профессиональная художница. Зинаида Поддубная учит интересным техникам.

Арт-терапия в онкологическом центре Анна Кабанова

— Где вы ее нашли?

— Она наша бывшая пациентка в длительном периоде ремиссии. Это волонтерская деятельность, ей нравится. Поддубная всю жизнь преподавала, поэтому наши желания соединились, и мы организовали такой урок в онкодиспансере.

Справка В основе арт-терапии — творчество и метафора. Человек может выразить свои чувства с помощью красок, глины, пластилина. Возникла методика в 1938 году. Британский художник Адриан Хилл во время лечения от туберкулеза в санатории обнаружил, что рисование помогает его выздоровлению. В следующем году такую терапию официально ввели в медицинском учреждении, а Хилла пригласили преподавать рисунок другим пациентам. В 1942 году Адриан ввел термин «арт-терапия», а позже стал президентом Британской ассоциации арт-терапевтов.

Не просто рисунки

— Пациент может нарисовать что угодно или должна быть какая-то тематика?

— Если пациенту очень хочется нарисовать что-то, к примеру кита, пожалуйста. Но обычно мы стараемся узко направлять в тему, чтобы с помощью рисунка отработать какие-то психологические проблемы. Например, тема сегодняшнего урока — внутренний ребенок. Это значит, мы должны его в себе оживить или взрастить. Когда человек облачает его в образ, добавляет туда краски, то, конечно, у него в душе просыпается этот ребенок.

Арт-терапия в онкологическом центре Анна Кабанова

Сохранить в себе ребенка

— Зачем нужен внутренний ребенок?

— Он нужен, чтобы человек был веселым, оптимистичным, создавалось позитивное настроение. Чтобы с радостью смотреть на жизнь, иногда позволять себе какие-то шалости, баловать себя. Акцентироваться не на минусах жизни, а, наоборот, на плюсах. Внутренние дети нужны пациентам для того, чтобы переводить внимание с болезни на что-то другое.

— Всем ли пациентам требуется арт-терапия?

— Вообще, она нужна всем. Просто некоторые обесценивают ее, говорят, что им не нужно рисование. Но арт-терапия — не только живопись. Это может быть лепка из глины или пластилина, вязание, написание стихов. Все, что мы создаем, можно считать арт-терапией. Поэтому многие в диспансере вяжут прямо в палатах, кому-то я приношу мандалы для раскрашивания. Некоторым важно прийти именно на общий урок.

Справка В 2019 году в Алтайском крае было выявлено 9050 случаев заболевания раком. В сравнении с 2018 годом выявляемость увеличилась на 10%.

Арт-терапия в онкологическом центре Анна Кабанова

Найти в себе силы

— Какие результаты дает терапия?

— Их очень много. Когда человек рисует, у него задействуются участки мозга, ответственные за эмоциональную сферу. Исчезают негативные эмоции: раздражительность, агрессия. Они естественны у пациентов, потому что в палатах лежит порой по шесть человек, и, конечно, каждый может как-то не так себя повести. Арт-терапия снижает уровень раздражительности.

Также уходят страх и тревога — они тоже постоянные спутники больных, потому что люди все время боятся своего будущего. Есть определенные техники, которые дают людям ресурсы. Например, нарисовать будущее. Или свое здоровье. И когда человек изображает такие важные вещи, он потом к ним стремится.

Из-за улучшения настроения, у пациентов повышается резистентность к болезни, улучшается иммунитет.

Работа в группе хороша тем, что люди, когда рисуют, много общаются. Кто-то шутит, что-то говорит, создается теплая эмоциональная атмосфера. Люди друг друга поддерживают. А мы, психологи, все время говорим о том, что в группе люди друг друга лечат.

Арт-терапия в онкологическом центре Анна Кабанова

— Пациенты приходят на урок арт-терапии один раз или постоянно?

— По желанию. Есть те, кто с нами постоянно. А есть те, кто приходит, например, перед операцией. Говорит, что боится. И вот куда деть страх? Тогда мы предлагаем: «Нарисуй его». Человек творит и уже понимает, что с этим страхом что-то можно сделать, потому что материализовал его, дал ему образ, форму.

— Арт-терапией можно заменить беседы с психологом?

— Нет, конечно. Все должно быть в комплексе. Мы стараемся обучать пациентов выражать свои эмоции через рисунок. И, если человек научится, в дальнейшем ему может и не понадобиться психологическая поддержка. Если у него возникнет какая-то негативная эмоция, он ее берет и рисует. Это уже большое подспорье.

Помощь профессионала

— Художница помогает человеку выразить что-то , если он не умеет рисовать?

— Да. Она учит находить образ, текстуру. Например, у нас был плакат, где мы рисовали восковыми мелками, а сверху накладывали акварельные краски. Было очень интересно!

Справка Арт-терапию в онкоцентре прошли уже около 120 человек. Занятия проводятся еженедельно в библиотеке диспансера в группах по 12 человек.

Арт-терапия в онкологическом центре Анна Кабанова

Можно все

— Всегда ли получившийся «шедевр» нравится пациенту? Важно ли это?

— Совершенно неважно. Кому-то рисунок может не понравиться. А кому-то, наоборот. Мы всегда говорим: «Если хотите, можете забрать рисунок себе. Если нет — оставьте нам на выставку». И многие оставляют, говорят, что главное — просто нарисовать.

Некоторые хотят порвать картину. Пожалуйста, рви. Любое желание, которое возникло потом, должно быть выполнено, проработано. Кто-то берет рисунок, и он является ресурсом в будущем. А кто-то выразил все, что хотел, вывалил наружу, создал какой-то образ, и все — ему больше ничего не надо.

— Бывает ли , что пациент отказывается от арт-терапии?

— Был такой случай. Один мужчина сначала отказывался от терапии. Но, когда мы работали над общим рисунком, все-таки пришел и нарисовал рыбку-пустышку (не раскрасил ее). Мы спросили, можем ли помочь и заполнить ее цветом. Он сказал: «Нет. Она для меня важна именно такой, не закрашивайте». То есть работа все равно идет. А вдохновение и творчество появляются.

Арт-терапия в онкологическом центре Анна Кабанова

— Нужно ли , чтобы человек понимал , что означает его рисунок?

— Нет. Крайне редко я поясняю, что значит рисунок. Самое важное — выразить свои чувства.

Полезно каждому

— Где еще применяется арт-терапия?

— Везде. Сейчас это активный нетрадиционный метод коррекции. Есть химиотерапия, радиотерапия, а есть творчество. Его можно применять везде. В кардиологических отделениях, гинекологических.

В роддомах замечательно используется арт-терапия. На самом деле такая методика нужна каждому человеку, который находится в ситуации кризиса. И, разумеется, детям. Так они справляются со страхами и проблемными ситуациями.

Анна Кабанова