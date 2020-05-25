Лечение сухой гангрены в Инновационном сосудистом центре

Сухая (ишемическая) гангрена нижних конечностей еще недавно считалась показанием к высокой ампутации. Но методы современной медицины уже позволяют вылечить страшную болезнь и сохранить ноги.

Нашим соотечественникам, страдающим от этого тяжелого заболевания, а также их родственникам, важно знать, что для лечения гангрены больше не нужно экстренно ехать в европейские клиники. Врачи профильного медицинского центра «Инновационный сосудистый центр» имеют обширные знания, внушительный опыт и современное медицинское оборудование, необходимое для успешного восстановления нижних конечностей. Амбулатории и клиники этого центра работают в Москве, Клине, Воронеже и Пскове.

Инновационные методы, используемые для лечения сухой гангрены

Сухая гангрена — омертвение тканей вследствие нарушения кровоснабжения. Чаще всего причиной, провоцирующих некроз тканей, является сахарный диабет и заболевания сердечно-сосудистой системы — атеросклероз, тромбоз глубоких вен и облитерирующий тромбангиит. Врачи «Инновационного сосудистого центра» уверены, что успешное лечение гангрены состоит в устранении причины отмирания тканей. Они не ампутируют часть конечности, а устраняют патологию сосудов и восстанавливают кровоснабжение.

Прогноз лечения гангрены зависит от того, какое количество тканей стопы сохранилось. Если некроз не слишком сильно затронул кость, врачи центра сделают все, чтобы сохранить и восстановить конечность. На официальном сайте клиники по ссылке https://angioclinic.ru/zabolevaniya/suhaya-gangrena-nogi/ показан реальный пример успешного восстановления части стопы без ампутации. Достичь подобных впечатляющих результатов медикам дают возможность такие современные методы:

катетерный тромболизис , позволяющий быстро и безопасно растворить тромбы;

позволяющий быстро и безопасно растворить тромбы; коронарная ангиопластика;

стентирование артерий нижних конечностей;

малоинвазивные операции на сосудах нижних конечностей;

замещение отмерших тканей кожей , пересаженной с других участков тела пациента.

Как показывает практика врачей «Сосудистого инновационного центра», на начальных этапах сухую гангрену можно вылечить без ампутации в 95% случаев. Чем раньше пациент обратится в центр, тем с большей вероятностью доктора успеют восстановить сосуды нижних конечностей и полностью сохранить стопу.

В «Инновационном сосудистом центре» лечат все заболевания сосудов

В штате медицинского центра состоят флебологи, кардиологи, сосудистые хирурги, анестезиологи, травматологи, ортопеды, УЗИ-эксперты и эндоваскулярный хирург. Все специалисты имеют высокую квалификацию и владеют самыми современными методами лечения болезней и патологий сосудов и сердца. Они успешно лечат не только ишемическую гангрену, но и трофические язвы, атеросклероз, аневризму, лимфостаз, тромбоз глубоких вен и другие заболевания крупных и мелких сосудов.

Доктора центра рекомендуют людям, страдающим от патологий кровеносной системы не откладывать обращение в клинику. Чем раньше будет начато лечение, тем с большей вероятностью у врачей получится полностью побороть болезнь и вернуть пациенту прежнее качество жизни.

Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.