Легко и бессимптомно. Почему в России детей не принудят к вакцинации от коронавируса

1 Почему Россия не переходит на массовую вакцинацию для детей?

«Для вакцинации малышей и подростков оснований нет и пока не предвидится», — цитируют «Известия» Максютова. Глава центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» уверяет, что несовершеннолетние переносят коронавирусную инфекцию легче.

Медик сказал, что детей необязательно прививать. Но для них на случай возникновения новых вирусных штаммов нужно запасти инструменты защиты.