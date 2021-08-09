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Здоровье

Легко и бессимптомно. Почему в России детей не принудят к вакцинации от коронавируса

Представитель Роспотрбенадзора Ринат Максютов заявил, что российских детей не будут массово прививать. Рассказываем, почему от COVID-19 повально вакцинируют только для взрослых и может ли ситуация внезапно измениться.

Вакцина.
Вакцина.
unsplash.com
1 Почему Россия не переходит на массовую вакцинацию для детей?

«Для вакцинации малышей и подростков оснований нет и пока не предвидится», — цитируют «Известия» Максютова. Глава центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» уверяет, что несовершеннолетние переносят коронавирусную инфекцию легче.

Медик сказал, что детей необязательно прививать. Но для них на случай возникновения новых вирусных штаммов нужно запасти инструменты защиты.

Укол, болезнь, шприц.
Укол, болезнь, шприц.
CC0
2 Как защитить «маленькое» население от вируса?

8 августа замдиректора по научной работе Института эпидемиологии Александр Горелов призвал ускорить вакцинацию взрослых. Так, по его словам, можно оградить от болезни детей.

Горелов указал, что у трети переболевших детей могут развиться осложнения: поражения сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга и желудочно-кишечного тракта.

Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
CC0, unsplash.com
3 Где в мире детей обязывают к прививке?

Вакцинация обязательна в Таджикистане, Азербайджане, Казахстане, Франции, США и еще нескольких государствах. Но только для взрослых. Им за отказ от прививки могут выписать штраф.

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