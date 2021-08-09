Легко и бессимптомно. Почему в России детей не принудят к вакцинации от коронавируса

«Для вакцинации малышей и подростков оснований нет и пока не предвидится», — цитируют «Известия» Максютова. Глава центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» уверяет, что несовершеннолетние переносят коронавирусную инфекцию легче.
Медик сказал, что детей необязательно прививать. Но для них на случай возникновения новых вирусных штаммов нужно запасти инструменты защиты.
8 августа замдиректора по научной работе Института эпидемиологии Александр Горелов призвал ускорить вакцинацию взрослых. Так, по его словам, можно оградить от болезни детей.
Горелов указал, что у трети переболевших детей могут развиться осложнения: поражения сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга и желудочно-кишечного тракта.
Вакцинация обязательна в Таджикистане, Азербайджане, Казахстане, Франции, США и еще нескольких государствах. Но только для взрослых. Им за отказ от прививки могут выписать штраф.