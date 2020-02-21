Легкое лопнуло у сибирского подростка, которому чиновники отказали в лекарстве

В СК по Кемеровской области изданию сообщили, что в настоящее время проводят доследственную проверку в отношении чиновников регионального Департамента охраны здоровья населения.
По словам Дробышевой, чиновники потребовали привезти им справку консилиума врачей из Москвы о том, что больному не требуется менять дозировку препарата Cayston.
Это лекарство закупает департамент, его стоимость около 3 млн рублей за шесть упаковок, которых хватает на год.
Последний раз препарат выдали в сентябре 2019 года, хотя принимать его необходимо регулярно — перерыв 30 дней после каждого месяца использования.
К февралю 2020 года состояние больного сильно ухудшилось. 17 февраля в поезде Новокузнецк-Москва начался кашель и лопнуло легкое. После этого семья 4 часа на машине скорой помощи добиралась до Тюмени.
Лечащий врач рассказал женщине, что московский консилиум можно пройти заочно, но, по ее словам, в департаменте этот вариант рассматривать не стали и отправили в Москву.
По словам адвоката семьи, неправомерность действия чиновников заключается в том, что 12 декабря 2017 года Центральный районный суд Кемерова обязал департамент пожизненно обеспечивать подростка лекарством, которое производится в США компанией GileadSciences, Inc.
«Подобная ситуация, когда чиновники не исполняют решение суда, сложилась только в Кемеровской области. Нигде нет такого, чтобы злостно уничтожали ребенка. Везде стараются хотя бы одну упаковку купить или сделать так, чтобы не прерывать лечение», — заявила адвокат.
По ее словам, чиновники не имели права направлять больного на новый консилиум для пересмотра дозировки. Сейчас молодому человеку предстоит операция.