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Здоровье

Легкое лопнуло у сибирского подростка, которому чиновники отказали в лекарстве

Мать больного муковисцидозом подростка из Новокузнецка Наталья Дробышева рассказала «Сибирь.Реалии» о том, что из-за отказа чиновников в лекарстве у ее сына лопнуло легкое.

Туберкулез. Легкие.
Туберкулез. Легкие.
СС0.

В СК по Кемеровской области изданию сообщили, что в настоящее время проводят доследственную проверку в отношении чиновников регионального Департамента охраны здоровья населения.

По словам Дробышевой, чиновники потребовали привезти им справку консилиума врачей из Москвы о том, что больному не требуется менять дозировку препарата Cayston.

Это лекарство закупает департамент, его стоимость около 3 млн рублей за шесть упаковок, которых хватает на год.

Последний раз препарат выдали в сентябре 2019 года, хотя принимать его необходимо регулярно — перерыв 30 дней после каждого месяца использования.

К февралю 2020 года состояние больного сильно ухудшилось. 17 февраля в поезде Новокузнецк-Москва начался кашель и лопнуло легкое. После этого семья 4 часа на машине скорой помощи добиралась до Тюмени.

Операция на легком.
Операция на легком.
Алтайский онкологический диспансер.

Лечащий врач рассказал женщине, что московский консилиум можно пройти заочно, но, по ее словам, в департаменте этот вариант рассматривать не стали и отправили в Москву.

По словам адвоката семьи, неправомерность действия чиновников заключается в том, что 12 декабря 2017 года Центральный районный суд Кемерова обязал департамент пожизненно обеспечивать подростка лекарством, которое производится в США компанией GileadSciences, Inc.

«Подобная ситуация, когда чиновники не исполняют решение суда, сложилась только в Кемеровской области. Нигде нет такого, чтобы злостно уничтожали ребенка. Везде стараются хотя бы одну упаковку купить или сделать так, чтобы не прерывать лечение», — заявила адвокат.

По ее словам, чиновники не имели права направлять больного на новый консилиум для пересмотра дозировки. Сейчас молодому человеку предстоит операция.

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