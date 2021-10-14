В Алтайский край начали поставлять лекарства для ковидных больных на дому

В больницы Алтайского края начали поступать препараты для амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном минздраве.

13 октября на склад «Аптек Алтая» пришла партия из 5,7 тыс. упаковок «Умифеновира» (он же «Арбидол»), 14 октября привезли 12 тыс. упаковок «Парацетамола» и 2,3 тыс. упаковок мази «Виферон».

15 октября планируется поставка еще 40 тыс. упаковок «Умифеновира».

«Мы стараемся как можно оперативнее провести необходимую маркировку всех партий препаратов, потому что знаем, как они нужны в медицинских организациях. Вчера работали даже в ночь», — прокомментировала директор «Аптек Алтая» Ольга Калита.

Лекарства для больных коронавирусом. zdravalt.ru

Правительство России выделило на лекарства для пациентов, которые лечатся дома, 97 млн 561,8 тыс. рублей.

С учетом текущей заболеваемости на эти деньги можно купить препаратов для 70 тыс. пациентов.

Всего с начала пандемии лекарствами были обеспечены более 82,5 тыс. жителей Алтайского края, проходящих лечение в амбулаторных условиях.

Ранее жители края заявили в соцсетях, что лекарства им не выдают, и лечиться от коронавируса приходится за свой счет, но алтайский минздрав это опроверг.