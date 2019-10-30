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31 октября
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Здоровье

Лекарства по рецепту могут стать бесплатными для россиян

Научный сотрудник РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров считают, что государство должно оплачивать гражданам все рецептурные лекарства, сообщает Gazeta.SPb.

Лекарства в бутылочках.
Лекарства в бутылочках.
СС0

Экономисты опубликовали свои предложения в статье в «Мониторинге РАНХиГС». Они пишут, что в большинстве развитых стран государство обеспечивает рецептурными препаратами своих граждан и России нужно следовать тем же путем.

По их мнению, властям невыгодна текущая система. Не все граждане могут себе позволить купить медикаменты, заболевают и попадают в больницы — там их лечение оплачивается из бюджета.

Авторы идеи подсчитали: на закупку хотя бы 70% лекарств, государству потребуется выделять примерно 430 млрд из бюджета. Но это позволит снизить смертность в стране, сделать лечение более доступным и качественным, а также сократить срок стационарного лечения.

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