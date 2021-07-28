28 июля 20°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

89-летний духовник патриарха Кирилла заболел ковидом

Схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник патриарха Кирилла, заболел коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости.

Врачи. Пандемия
Врачи. Пандемия
ССО.

В РПЦ заявили, что его состояние удовлетворительное и добавили, что Илий находится под постоянным присмотром врачей.

Делал ли Илий прививку, в РПЦ не уточнили.

Глава отдела внешних церковных связей и один из высших иерархов РПЦ митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) 5 июля заявил, что люди, которые отказываются от вакцинации, берут на себя грех, и его придется отмаливать всю жизнь, пишет polit.ru.

Схиархимандриту Илию 89 лет, он сокурсник патриарха Кирилла по Ленинградской духовной академии. Стал духовником патриарха в 2009 году.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соц-сети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость