89-летний духовник патриарха Кирилла заболел ковидом

В РПЦ заявили, что его состояние удовлетворительное и добавили, что Илий находится под постоянным присмотром врачей.

Делал ли Илий прививку, в РПЦ не уточнили.

Глава отдела внешних церковных связей и один из высших иерархов РПЦ митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) 5 июля заявил, что люди, которые отказываются от вакцинации, берут на себя грех, и его придется отмаливать всю жизнь, пишет polit.ru.

Схиархимандриту Илию 89 лет, он сокурсник патриарха Кирилла по Ленинградской духовной академии. Стал духовником патриарха в 2009 году.