102-летний ветеран вылечился от коронавируса

Житель Подмосковья, ветеран Великой Отечественной войны Николай Багаев вылечился от коронавируса в возрасте 102 лет, сообщил глава Королева Александр Ходырев в Instagram .

Ходырев назвал это уникальным случаем, поскольку во всем мире с тяжелым заболеванием справились всего лишь несколько человек старше 100 лет.

Багаев лечился почти 40 дней и благодарит врачей, называя выздоровление своим вторым рождением, пишет bfm.ru. Сами они считают, что выздороветь ветерану помогли сила духа и привычка к здоровому образу жизни.