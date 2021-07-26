102-летний ветеран вылечился от коронавируса

Ходырев назвал это уникальным случаем, поскольку во всем мире с тяжелым заболеванием справились всего лишь несколько человек старше 100 лет.
Багаев лечился почти 40 дней и благодарит врачей, называя выздоровление своим вторым рождением, пишет bfm.ru. Сами они считают, что выздороветь ветерану помогли сила духа и привычка к здоровому образу жизни.
«Мужества, терпения и умения бороться Николаю Николаевичу не занимать — в годы войны он дважды был ранен, но снова возвращался в строй, после штурма, весной 1945 года, с победой вошел в Кёнигсберг. Немало побед одержал фронтовик и в мирной жизни, сегодняшняя — одна из главных», — написал Ходырев.