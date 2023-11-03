Лейкоз у детей: виды и методы лечения

Лейкоз у детей — грозное злокачественное заболевание системы крови. Большая опасность в том, что на первых стадиях болезни симптомы лейкоза у детей могут быть аналогичными с другими, менее опасными, патологиями.

В этом материале рассмотрим, как распознать лейкоз у ребенка, как начинается болезнь, как выполняется лечение лейкоза у детей и другие вопросы.

Как выглядят признаки лейкоза у детей

Основные симптомы лейкемии у детей включают в себя следующие состояния:

повышенная утомляемость; слабость;

частые недомогания; лихорадка (жар);

«беспричинные» гематомы, которые появляются достаточно часто;

частые кровотечения из слизистых оболочек;

суставные боли и боли в костях;

патологическое увеличение лимфоузлов;

бледность кожи неизвестного происхождения.

Далее мы выясним, как при лейкозе крови у детей на разных стадиях проявляют себя те или иные симптомы, а также узнаем, как нужно себя вести при подозрении на детский лейкоз.

Подробнее о методах диагностики и лечения лейкоза у детей читайте в статье https://www.childhood-cancer-support.com/ru-ru/статьи/Лейкоз-у-детей-симптомы-диагностика-и-лечение/a721.aspx

Признаки детского лейкоза в начальной стадии

Среди форм рака крови у маленьких пациентов наиболее распространенной является острый лейкоз у детей. Болезнь чрезвычайно активно распространяется по всем органам и тканям.

Первые признаки лейкоза у детей зачастую появляются буквально в течение двух-трех недель. Как начинается лейкемия? Родители обращают внимание, что ребенок:

бледный и вялый (анемичное состояние);

отказывается от любимых игр и активностей;

жалуется на отсутствие сил;

чувствует постоянную усталость.

Самые первые признаки детского лейкоза обусловлены тем, что в костном мозге активно и без сопротивления со стороны организма начинают размножаться раковые клетки. Они быстро вытесняют здоровые клетки, не позволяя организму воспроизводить их в необходимом количестве. По этой причине в крови становится катастрофически мало нормальных клеток.

Как проявляется лейкоз на поздних стадиях. Развитие болезни

Чем больше в крови измененных болезнью клеток, тем сложнее маленькому пациенту сопротивляться инфекциям, возбудителям болезней, опасным микроорганизмам. Поэтому ребенок часто болеет с высокой температурой и сильнейшим упадком сил.

Помимо этого в крови снижено количество тромбоцитов, ответственных за свертываемость крови. Это провоцирует точечные кровоизлияния (появление гематом), а также кровоточивость слизистых оболочек. Постепенно лейкозные клетки заполняют не только костный мозг, но и другие органы и ткани. При этом появляются и другие признаки заболевания — боли в животе, в руках и ногах, тошнота, рвота, нарушение зрения.

Виды детского лейкоза. Различия

Лейкоз у маленьких детей и подростков носит разные названия — рак крови, белокровие, лейкемия. Но специалисты используют совершенно другие термины, которые разделяют виды детского лейкоза по типу клеток и их зрелости.

В общем, лейкоз, это — группа заболеваний крови, которые характеризуются чрезмерным размножением лейкозных клеток, которые вытесняют здоровые клетки крови. Они бывают острые и хронические. Также существует классификация по преобладающему типу вовлеченных клеток.

Острый лимфобластный лейкоз

ОЛЛ составляет около 1/4 всех злокачественных опухолей у маленьких детей и подростков до 18 лет. Острый лимфобластный лейкоз — онкологическое заболевание, наиболее часто встречающееся в детском возрасте. 80-90% детских лейкозов составляют лимфоидные формы. При этой болезни нарушаются процессы созревания лейкоцитов, которых называют белыми клетками крови. Они ответственны за сопротивление инфекциям. Именно они обеспечивают основную защиту организма. Незрелость бластов (белых клеток крови), замещение ими нормальных клеток провоцирует симптомы лейкемии у подростков и маленьких детей — анемию, проблемы со свертываемостью крови, частые инфекции.

Острый миелоидный лейкоз

ОМЛ — по распространенности это второе онкологическое заболевание у детей. Оно составляет 20% от всех случаев детских лейкозов и 6% от всех опухолей. Он поражает миелоидные стволовые кровяные клетки. При нормальном состоянии организма из этих клеток формируются эритроциты, тромбоциты, гранулоциты. Но при ОМЛ процессы выходят из-под контроля, и огромное количество белых клеток провоцирует появление явных признаков заболевания.

Ювенильный миеломоноцитарный лейкоз

ЮММЛ — одна из редких форм лейкоза у детей. Она случается только у малышей. Такой диагноз обычно ставят ребенку в возрасте до 2 лет. ЮММЛ ассоциирован не только с нарушениями кроветворения, но и с чрезмерной выработкой моноцитов. В отличие от хронического миелоидного лейкоза в лейкемических клетках ЮММЛ нет филадельфийской хромосомы, зато имеются другие хромосомные аномалии.

Хронический миелоидный лейкоз

ХМЛ у детей встречается чрезвычайно редко и составляет лишь 3-5% от общего числа детских лейкозов. При ХМЛ у всех детей присутствует филадельфийская хромосома. Это особая генетическая мутация. ХМЛ развивается достаточно долго и является хронической формой болезни. От острой формы, где счет идет на недели, она отличается длительным периодом (месяцы) до появления первых симптомов лейкемии.

Подробнее о хроническом миелоидном лейкозе - https://www.childhood-cancer-support.com/ru-ru/статьи/Хронический-миелоидный-лейкоз-у-детей/a952.aspx

Как диагностируют лейкоз у детей

Диагностика при детском лейкозе должна проводиться сразу, как только родители заметили первые признаки заболевания. Острый и хронический рак крови диагностировать и определить его точный вид можно, используя следующие исследования:

сбор анамнеза, осмотр, оценка общего состояния ребенка;

выполнение общего развернутого анализа крови с дифференцированным подсчетом лейкоцитов, так называемая, лейкоцитарная формула;

взятие пункции костного мозга для цитологического и цитохимического исследования;

УЗИ, рентген и другие виды инструментальных исследований;

люмбальная пункция (исследованием спинномозговой жидкости).

Если появится необходимость, врачи назначают и другие виды процедур и анализов. Например, исследования на параметры клеток опухоли и конкретные маркеры.

Как лечат лейкоз у детей. Профилактика

Процесс лечения лейкоза — особое высокотехнологичное направление медицины, которое постоянно совершенствуется. На данный момент разработано множество методов лечения лейкоза в детском возрасте. К основным методикам относят химиотерапию. Также лечат следующими способами:

трансплантация стволовых клеток и костного мозга;

таргетная терапия;

лучевая терапия;

иммунотерапия.

Детский врач-онколог подбирает каждому пациенту самый оптимальный вид лечения. Он так составляет протокол, чтобы добиться максимально возможного результата. Выполняется лечение в клинике при строгом соблюдении врачебных рекомендаций.

В настоящее время отсутствуют известные способы профилактики рака у детей. У маленьких пациентов с лейкозом нет известных факторов риска. Поэтому не разработано никаких рекомендаций по профилактике появления лейкоза.

Дети с известными факторами риска появления лейкемии (при синдроме Дауна или при синдроме Ли-Фраумени) должны находиться под периодическим наблюдением медицинских работников.

Чтобы не спровоцировать рецидив лейкоза у ребенка, не следует использовать для него методы физиотерапевтического лечения, а также нельзя менять климат, к которому он привык. Вакцинопрофилактику проводят с учетом эпидемической ситуации.

Прогноз при детском лейкозе

Прогноз при детском лейкозе достаточно хороший по выживаемости и стойкости ремиссии. Это касается самых распространенных форм — ОЛЛ и ОМЛ. 80-90% детей с белокровием приводят к успеху современные протоколы лечения. При этом наблюдается намного меньше осложнений, чем при старых схемах терапии.

При обоих видах заболевания пациенты считаются выздоровевшими через 5 лет устойчивой ремиссии. Но в любом случае они должны продолжать наблюдаться у врача-онколога в условиях диспансера.

Если первые курсы лечения не дали успеха, и врачи диагностировали резистентную форму заболевания, то есть, не реагирующую на лечение, то дальнейшие варианты терапии выбираются из всех доступных возможностей современной медицины и при внимательном отношении ко всем параметрам.

Если пришлось столкнуться с лейкемией, нужно понять главное — вера в собственные силы и последние достижения медицины творят настоящие чудеса. Применяются все более технологичные методы лечения, поэтому прогнозы по ремиссии и лечению становятся намного более позитивными и оптимистичными, чем были еще совсем недавно.