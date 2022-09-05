Лор не приняла ребенка в Бийске и закрыла перед родителями дверь. Минздрав объяснил, почему

Об инциденте стало известно из видео, снятого жителем Бийска.
На нем отец ребенка пытается получить помощь во взрослой поликлинике, куда их направили из детской. Однако врач уходит и закрывает перед ними дверь.
Минздрав прокомментировал поступок врача. В ведомстве объяснили, что конфликт возник не из-за отказа принять и осмотреть ребенка, а из-за требований родителей сделать снимок, для которого не было показаний.
В Бийске лечением детей занимаются городская детская больница, детская поликлиника № 2 и детская туберкулезная больница.
Однако можно также обратиться за медпомощью во взрослые медучреждениях — если в этой организации есть специалист слицензией для оказания медицинской помощи детям.
Несмотря на ситуацию, ребенку оказали необходимую помощь, уточнили в Минздраве.