5 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Лор не приняла ребенка в Бийске и закрыла перед родителями дверь. Минздрав объяснил, почему

В Минздраве Алтайского края объяснили, почему лор бийской больницы отказалась принимать ребенка во взрослой поликлинике. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Врач
Врач
СС0

Об инциденте стало известно из видео, снятого жителем Бийска.

На нем отец ребенка пытается получить помощь во взрослой поликлинике, куда их направили из детской. Однако врач уходит и закрывает перед ними дверь.

Минздрав прокомментировал поступок врача. В ведомстве объяснили, что конфликт возник не из-за отказа принять и осмотреть ребенка, а из-за требований родителей сделать снимок, для которого не было показаний.

В Бийске лечением детей занимаются городская детская больница, детская поликлиника № 2 и детская туберкулезная больница.

Однако можно также обратиться за медпомощью во взрослые медучреждениях — если в этой организации есть специалист слицензией для оказания медицинской помощи детям.

Несмотря на ситуацию, ребенку оказали необходимую помощь, уточнили в Минздраве.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость