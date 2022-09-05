Лор не приняла ребенка в Бийске и закрыла перед родителями дверь. Минздрав объяснил, почему

В Минздраве Алтайского края объяснили, почему лор бийской больницы отказалась принимать ребенка во взрослой поликлинике. Об этом сообщает « Бийский рабочий ».

Об инциденте стало известно из видео, снятого жителем Бийска.

На нем отец ребенка пытается получить помощь во взрослой поликлинике, куда их направили из детской. Однако врач уходит и закрывает перед ними дверь.

Минздрав прокомментировал поступок врача. В ведомстве объяснили, что конфликт возник не из-за отказа принять и осмотреть ребенка, а из-за требований родителей сделать снимок, для которого не было показаний.

В Бийске лечением детей занимаются городская детская больница, детская поликлиника № 2 и детская туберкулезная больница.

Однако можно также обратиться за медпомощью во взрослые медучреждениях — если в этой организации есть специалист слицензией для оказания медицинской помощи детям.

Несмотря на ситуацию, ребенку оказали необходимую помощь, уточнили в Минздраве.