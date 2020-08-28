Ловить на подходах. Названы болезни, вызывающие рак

Врач-телеведущий Александр Мясников перечислил болезни, которые с большой долей вероятности могут вызвать онкологические заболевания.

В эфире передачи «О самом главном» медик подчеркнул, что «рак надо ловить на подходах». Это значит, что людям воздействовать на факторы риска и болезни, вызывающие онкологию.

Среди таковых Мясников назвал вирусные гепатиты, вирус папилломы человека (ВПЧ), гастрит или язва, а также воспалительные заболевания кишечника, хроническую обструктивную болезнь легких.

Также врач подчеркнул, что от гепатита В и от ВПЧ существуют прививки, а поэтому их необходимо сделать, чтобы снизить риск заболевания раком печени и шейки матки.