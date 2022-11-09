Ловкость рук и никаких фокусов. Преподаватель барнаульского медколледжа рассказала, как правильно ставить уколы себе и всем окружающим

Подкожные и внутримышечные инъекции, пожалуй, один из самых простых навыков, которые нужны медсестре. Но руки у начинающих все равно дрожат, они и сами исколются иглами еще до того, как наберут лекарство в шприц, и поролонового «пациента» могут угробить и до неврологии довести, ошибившись с местом укола. О всех тонкостях рассказала преподаватель Барнаульского базового медицинского колледжа Ольга Янковская в ходе проекта «Журналист меняет профессию».

Шприц и три салфетки

Первое, что нужно сделать, — убедиться, что вы взяли в руки именно тот препарат, и срок годности его не закончен. Лекарства с истекшим сроком годности могут быть опасными. «Это все же химическая структура, которая может измениться при длительном хранении и даже превратиться в яд, эффект ее непредсказуем», — объясняет Ольга Янковская.

Ампулу также проверяют, ведь в коробке по случайности могут оказаться и похожие ампулы с другими лекарствами. У шприцев также есть срок годности.

Открывают упаковку только со стороны поршня. Если игла находится отдельно от шприца, соединить их нужно, не вынимая всю эту конструкцию из стерильной упаковки. Ампулу перед открытием обрабатывают спиртовыми салфетками, поскольку с наружной стороны она нестерильна.

Всего для инъекции понадобятся три спиртовые салфетки. Первой нужно будет протереть поверхность кожи площадью примерно 5*10 сантиметров, второй — площадь 5*5, а третья нужна, чтобы зажать место укола после того, как вытащим шприц. Зону инъекции обрабатывают только сверху вниз по ходу течения крови. Ольга Янковская ловко зажимает все три салфетки между пальцами одной руки. Удержать их непросто, придется потренироваться.

Факт Время всасывания препарата при внутривенном введении — мгновение, при подкожном и внутримышечном лекарство доходит до цели в течение пяти минут. Если допустить ошибку, это чревато серьезными осложнениями, возможен анафилактический шок либо нарушения сердечного ритма. Поэтому любое лекарство стоит принимать по назначению врача. И в то место, куда надо.

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Между пальцами

Для подкожных инъекций шприц извлекают так, чтобы четыре пальца захватывали цилиндр, а указательный всегда придерживал муфту иглы, поскольку она может соскользнуть.

Первая трудность поджидает уже на этапе снятия колпачка с иглы. Если слишком резко стянуть его, то руки по инерции будут двигаться в обратную строну, и легко попасть иглой по собственным пальцам. В таком случае шприц, конечно, меняют. «Уже?» — удивилась преподаватель, когда мы тут же искололись.

Профессиональные медсестры захватывают ампулу между вторым и третьим пальцем, хотя, кажется, более удобно было бы между указательным и большим. Иглу в ампулу каким-то образом нужно умудриться вставить, не касаясь «горлышка», переложить шприц в левую (недоминантную) руку и держать, пока правая тянет за поршень. Это кажется волшебством. «Ловкость рук, — говорит Ольга Янковская. — Это навык любой медсестры, без него никак».

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Не стреляйте в потолок

Чтобы вытеснить воздух из шприца, иглу опять нужно накрыть колпачком и надавить на поршень до появления первой капельки препарата. «Странно видеть, когда в кино брызгают лекарством в потолок, — говорит Ольга Янковская. — Пары могут быть опасными, это сильный аллерген».

Мелкие пристеночные пузырьки не опасны. При нажатии поршня, они соберутся под муфтой шприца, достаточно не вводить лекарство целиком, чтобы обезопасить пациента.

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Там , где не больно

Для подкожных инъекций подходят несколько мест на теле человека. Ольга Янковская демонстрирует нам советские плакаты. «Не дала выбросить их, очень хорошо и наглядно тут все показано», — объясняет она.

1. Средняя треть передней наружной поверхность плеча — на несколько сантиметров ниже следа от противотуберкулезной прививки.

2. Передняя наружная поверхность бедра — на расстоянии ладони от паховой складки.

3. Передняя брюшная стенка — в районе воображаемого полукруга радиусом в 2−4 см вниз от пупка.

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В эти места обычно вводят инсулин, а также витамины и биостимуляторы. При этом инсулин, например, нельзя вводить все время в одну и тут же область, иначе развивается липодистрофия — жировая клетчатка рассасывается под действием препарата, грубо говоря, там образуется ямка.

Ставя подкожные инъекции в другие места на теле, легко травмировать сосуды и нервные пучки. В первом случае под кожей образуется кровоподтек, который имеет свойство нагнаиваться, во втором человека ждет парез или вовсе паралич, а это резкая боль в мышцах, которая потом затихает, но остается надолго, так что гарантировано долгое лечение у невролога.

Поверхность кожи перед уколом всегда осматривают и прощупывают. Если есть родимые пятна или внутрикожные образования, их нужно обойти.

Для укола захватывают кожную складку и вводят иглу под углом 45 градусов достаточно резким движением. Но не до упора, а оставляя 2−3 мм. Это нужно, чтобы если игла отломится, ее можно было легко удалить. Срез иглы должен всегда смотреть вверх, так укол будет менее болезненным.

Шприц во время инъекции нельзя перекладывать из руки в руку, иначе возможны микротравмы, после которых у пациента останутся синяки.

Объем лекарства для подкожного введения не должен превышать 2 мл, больший просто не рассосется в ткани.

Цифра 8 часов отводится студентам медколледжа на освоение навыка постановки подкожных и внутримышечных инъекций. Этого достаточно, чтобы сформировать первичный навык.

Обучение сестринскому делу. Altapress.ru.

Расслабьтесь!

Если нужен больший объем — 5−10 мл — лекарство вводят внутримышечно. Можно использовать и наружную поверхность бедра, и дельтавидую мышцу на руке, но самое популярное место для таких уколов — верхний наружный квадрант ягодицы. На пластиковых учебных «попах» в правильном месте есть специальные поролоновые подложки, покрытые клеенкой. И самое удачное место для укола, конечно, истыкано до большущих дыр.

Если взять ниже — середину ягодицы — то можно попасть в седалищный нерв, и пациент несколько месяцев будет лечиться у невролога и приволакивать ногу. Если взять выше, есть риск задеть позвоночный столб в месте выхода нервных окончаний, отвечающих за работу позвоночника — острая боль в спине обеспечена.

Для успешного введения иглы мышцы должны быть полностью расслаблены, иначе игла можно погнуться или вовсе отломиться, поэтому в идеале пациент во время процедуры должен лежать на животе. «Если укол приходится делать стоя, то лучше перенести вес на ногу, противоположную той ягодице, в которую войдет игла», — говорит Ольга Янковская.

Стандартная игла для внутримышечных инъекций вдвое больше, чем для подкожных — 40 мм против 20. И место укола не нужно собирать в складку, а напротив, стоит растянуть кожу пальцами. Так мы уплощаем место укола, чтобы без труда достать до мышцы.

Иглу при внутримышечных инъекциях вводят под углом 90 градусов, для этого шприц из упаковки берут так, чтобы муфту придерживал не указательной палец, а мизинец.

Ольга Янковская,

реподаватель модуля «Деятельность младшей медсестры по уходу за больным»:

— Фильмы про медиков не смотрю: хочется ударить телевизор. Может, есть и достоверное кино. В общем «Доктору Хаусу» я не верю, я опираюсь на стандарты, разработанные в системе здравоохранения Российской Федерации.

Мечта медсестры

В курсе «Деятельность младшей медсестры по уходу за больным» для журналистов разработчики программы решили отказаться от преподавания техники внутривенных инъекций, все же она требует большего времени и уже отработанных практических навыков по другим уколам.

Есть и масса нюансов, например, вены особенно хорошо видны на запястье, но выполнить инъекцию практически невозможно, поскольку они «гуляют», могут легко уйти в сторону, поймать их тяжело. Кроме того, ткань в этом месте достаточно плотная, а вены мягкие, так что легко проткнуть их иглой насквозь. «Я никогда не стану делать уколы в запястье, — говорит Ольга Янковская. — Все-таки лучше место — это локтевой сгиб».

Преподаватель рассказывает, что пациент может отказаться от того, чтобы уколы ему ставили студенты медколледжа: «Но некоторые, наоборот, подзадоривают наших учеников, мол, смотри, какие у меня вены — просто мечта медсестры».

Обучение в Барнаульском базовом медицинском колледже проходит при поддержке министерства здравоохранения Алтайского края.