Любители фильмов ужасов были готовы к пандемии

Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на здоровье некоторых людей в психологическом плане — они оказались не готовы к давлению и стрессу, будучи выдернутыми из комфортной и привычной среды.

Американские ученые исследование, в котором участвовало 310 добровольцев.

В ходе исследований выяснился интересный факт — те, кто из всех жанров кино предпочитают фильмы ужасов и фильмы-катастрофы гораздо спокойнее переносят пандемию.

У участников исследования спросили — фильмы каких жанров они предпочитают. Затем задавали вопросы о том, насколько шокированными или наоборот спокойными они ощущали себя, когда появились первые сообщения о пандемии.

Также добровольцы рассказали, испытывали ли они проблемы со сном, раздражительность, беспокойство, переживали ли депрессию.

Выяснилось, что стрессоустойчивость у любителей фильмов ужасов несколько выше, чем у тех, кто предпочитает другие жанры. У людей просто выработалась толерантность к стрессу, пишет polit.ru.

Любители фильмов-катастроф оказались лучше подготовлены к неудобствам, связанных с пандемией, как с психологической, так и с практической точек зрения.

В фильмах-катастрофах обычно демонстрируется модель поведения для случаев когда прилавки магазинов оказываются пустыми или нужно быстро найти безопасное место, любители такого кино уже не будут шокированы случившимся.