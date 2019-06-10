Любовь к детям обязательна: в чем секрет барнаульской клиники, в которую приезжают со всего мира

Современный темп жизни порой не позволяет молодым родителям посещать десятки врачей для необходимого обследования детей. Благо в Барнауле есть место, где специально разработали программы, включающие нужные диагностики, а проводят их высококвалифицированные врачи. Это консультативно-диагностический центр « Детское здоровье ». Директор клиники Татьяна Дублей рассказала, как получилось завоевать доверие маленьких пациентов.

— «Детское здоровье» работает уже шесть лет. Татьяна Сергеевна, как возникла идея создать такой центр?

— Я сама мама двоих детей, и, как все мамы, однажды столкнулась с проблемой обычных плановых врачебных осмотров: очереди, неудобное время приема, хорошие специалисты принимают в разных поликлиниках в разных концах города. Однажды, когда мы с супругом и детьми ездили целый день по всему Барнаулу к специалистам, УЗИ и в лаборатории, возник вопрос: почему у нас в центре города нет хорошей клиники, в которой все было бы в одном месте? Чтобы там были и отличные детские врачи, и современное оборудование, и лечение, и комфорт, и сервис.

Если тебя что-то не устраивает, сделай это сам! И после колоссально сложной работы мы открыли клинику «Детское здоровье», в которой собрали высококвалифицированных специалистов в центре города, стали сотрудничать с лучшими лабораториями, приобрели современное детское диагностическое оборудование. И стали работать ежедневно без выходных и праздников, чтобы каждый родитель в любое время мог обратиться в нашу клинику и получить качественную медицинскую помощь в одном месте и в удобное время.

— У вас довольно большой коллектив, более 60 сотрудников. Как он формировался? Какие требования при подборе врачей?

— Коллектив сейчас просто замечательный! Это врачи абсолютно всех детских профилей. Клиника работает по 26 лицензионным медицинским направлениям, включая даже такие, как эпилептология, астмология, эндокринология, гематология, андрология, психиатрия, иммунология, нефрология и даже логопедия и психология. Наша особая гордость — это педиатрия и неврология.

Коллектив формировался все эти шесть лет буквально по крупинкам. Основные требования, как у всех, это профессионализм, квалификация, опыт. Но главными критериями являются все же личные качества наших специалистов. Очень важно, чтобы врач был погружен в профессию, любил свою работу и, безусловно, любил детей! У нас не бывает случайных людей, которые просто «пришли поработать». Мы не просто работаем. Мы делаем детей здоровыми, а родителей — счастливыми и спокойными за них.

За шесть лет не осталось врачей, не разделяющих эту идею, не пронизанных профессией.

Сейчас у нас отличная команда врачей, любящих свою работу и детей. Я очень горжусь своим коллективом! Нам очень комфортно и приятно работать вместе. У нас особая атмосфера.

— Такие теплые отношения помогают в работе?

— Конечно. Взаимная поддержка, взаимосвязь помогает и в работе. У нас бывают достаточно сложные случаи, для которых необходимо собирать консилиумы, и все — от специалистов до главного врача — моментально подключаются к работе, независимо от места нахождения и дня недели. Ведь дети не выбирают, когда заболеть, болеют и в воскресенье, и вечером 31 декабря.

— Когда готовилась к встрече с вами, прочитала в интернете много отзывов, переполненных словами благодарности к докторам и персоналу вашей клиники. Как по-вашему, что необходимо, чтобы завоевать такое доверие и любовь пациентов?

— Не перестаю благодарить пациентов за обратную связь. Это наш источник вдохновения и стимул. Можно сказать, что это зеркало нашей работы.

На мой взгляд, самое главное — это высокое качество предоставления медицинской услуги, квалифицированные врачи, комфорт и честность. Качество и комфорт — это априори должно быть в работе.

Котфодова Кристина Валерьевна , врач оториноларинголог КДЦ «Детское Здоровье». Анна Зайкова.

Честность перед родителями — это, наряду с высоким качеством консультаций, гарантирует положительный и быстрый результат лечения. Как нам пишут пациенты: «не навязывают ненужные услуги» и «не залечивают». Родители это поняли с первых дней нашей работы — врачи «Детского здоровья» лишнего не назначают, только самое необходимое и на самом деле важное, а то, что назначают, действительно помогает.

— А детям нравится в вашей клинике?

— Дети нашу клинику просто обожают, более того, они совершенно ее не отождествляют с клиникой. Поход в «Детское здоровье» — это как сходить в игровую комнату. У нас плач детей раздается не на входе, а на выходе: «Не хочу уходить! Давай поиграем еще!»

Детей невозможно обмануть фальшивой улыбкой и вниманием. Они понимают и принимают только искреннюю заботу, внимание и любовь. И им у нас весело, комфортно и радостно.

Однажды я увидела, как ребенок радовался, когда подошел к нашей клинике: «О, это «Детское здоровье«! Мы сюда идем на прививку!» И с таким приподнятым настроением пошел дальше с мамой. Ради этого стоит работать — чтобы увидеть пятилетнего малыша, с улыбкой идущего ставить укол. Это дорогого стоит.

— Что бы вы посоветовали молодым родителям? Как следить за здоровьем своего ребенка? Каких врачей пройти?

— Нужно просто довериться нам. У нас разработаны комплексные программы, в том числе годового обслуживания. Например, в стандартной все необходимые приемы и консультации специалистов, УЗИ, анализы и исследования (в соответствии с приказом), в оптимальной программе это дополнено необходимой вакцинацией и курсами массажа, в максимальной — дополнительными патронажами и внеплановыми визитами педиатра на дом, обследованиями, дополнительными анализами (например, на витамин D, ферритин и микроэлементы), курсами массажа на дому, беседами по вопросам питания и ухода, так называемый «год без забот».

Панасенко Наталья Николаевна , врач УЗИ диагностики КДЦ «Детское здоровье». Анна Зайкова.

Консультации начинаются еще на этапе беременности.

Есть и программа «1 месяц» — комплекс консультаций всех специалистов, УЗИ и анализы, все необходимое для медосмотра в 1 месяц.

— А для детей постарше?

— Предусмотрены специальные программы — «Я иду в детский сад» и «Я иду в школу» со всеми специалистами, обследованиями и анализами. Эти программы можно пройти в любой удобный день недели, включая субботу, а чтобы сэкономить родительский бюджет, дарим скидку 20% и приятный бонус — медицинскую карту. Пройти такую программу можно в течение нескольких часов, администраторы подберут специалистов и удобное время.

— У вас в коридоре есть карта, на которой отмечены точки по всему миру, что это такое?

Директор КДЦ «Детское Здоровье» Дублей Татьяна Сергеевна.

— Это география наших пациентов. Венесуэла, США, Таиланд, Англия, Германия, Марокко, Сирия, Китай, Австралия, Казахстан, Белоруссия, Украина и, конечно, Россия — детки со всех городов нашей страны и из-за рубежа бывают у нас, и не только когда болеют, но и для плановых визитов и комплексных программ. Гости Барнаула и наши горожане с радостью возвращаются к нам, говорят, что «у нас там такой клиники нет». Это очень приятно. Наши врачи и сотрудники с гордостью говорят, что «Детское здоровье» известно на весь мир!

— Что бы вы пожелали своему коллективу в честь Дня медицинского работника?

— Прежде всего хочу поблагодарить всех сотрудников КДЦ «Детское здоровье» за отличную работу, за ответственность и преданность работе! А пожелать хочу сибирского здоровья, оптимизма, энергии и постоянного развития. И конечно же, пусть любовь пронизывает все сферы жизни, присутствует во всем и никогда не иссякает! Мне кажется, это самое главное и в жизни, и в работе!

Главный врач КДЦ «Детское Здоровье» Разумовская Светлана Сергеевна.

Светлана Сергеевна Разумовская,

главный врач:

Дорогие коллеги, поздравляю вас Днем медицинского работника! Желаю крепкого здоровья вам и вашим семьям, слаженной работы, взаимоуважения в коллективе, вдохновения, удачи, искренней благодарности за усердный труд, большого уважения и личного процветания.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста