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Здоровье

Люди с глистами переносят ковид в легкой форме

Люди, зараженные кишечными паразитами, включая глистов, переносят СOVID-19 в легкой форме, пишет The Lancet.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Ученые изучили статистику заражений коронавирусной инфекцией в Эфиопии и выяснили, что тяжелая форма заболевания у пациентов с паразитами встречается редко.

По словам российских специалистов, хронические паразитарные инфекции приводят к иммунному ответу второго типа. В таком случае усиливается производство в организме регуляторных Т-клеток, подавляющих выработку провоспалительных цитокинов, пишет Ufatime.

Открытие и детальное исследование данного механизма может помочь создать эффективное средство против ковида, пишет «Росбалт».

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