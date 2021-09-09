Люди с глистами переносят ковид в легкой форме

Ученые изучили статистику заражений коронавирусной инфекцией в Эфиопии и выяснили, что тяжелая форма заболевания у пациентов с паразитами встречается редко.
По словам российских специалистов, хронические паразитарные инфекции приводят к иммунному ответу второго типа. В таком случае усиливается производство в организме регуляторных Т-клеток, подавляющих выработку провоспалительных цитокинов, пишет Ufatime.
Открытие и детальное исследование данного механизма может помочь создать эффективное средство против ковида, пишет «Росбалт».