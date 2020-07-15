Люди с высоким интеллектом лучше соблюдают меры защиты от коронавируса

Американские ученые провели исследование, которое показало, что «антикоронавирусные» рекомендации лучше соблюдают люди с более высоким интеллектом, пишет Daily Mail.

Следование правилам социального дистанцирования зависит от объема кратковременной памяти человека, который непосредственно связан с умственными способностями.

На основании исследования, в котором приняли участие 850 американцев, ученые установили, что люди с большим объемом рабочей памяти чаще выполняли рекомендации на ранних стадиях вспышки коронавируса.

Это объясняется тем, что люди с более высокими когнитивными способностями имеют более высокую осознанность относительно преимуществ и затрат, связанных с социальным дистанцированием и ношением маски, пишет «Росбалт».

Это соотношение сохраняется даже с учетом различных психологических и социально-экономических факторов, включая депрессивные и тревожные настроения, личностные качества, образование, интеллект и уровень дохода.