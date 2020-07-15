Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 июля 25°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Люди с высоким интеллектом лучше соблюдают меры защиты от коронавируса

Американские ученые провели исследование, которое показало, что «антикоронавирусные» рекомендации лучше соблюдают люди с более высоким интеллектом, пишет Daily Mail.

Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
СС0

Следование правилам социального дистанцирования зависит от объема кратковременной памяти человека, который непосредственно связан с умственными способностями.

На основании исследования, в котором приняли участие 850 американцев, ученые установили, что люди с большим объемом рабочей памяти чаще выполняли рекомендации на ранних стадиях вспышки коронавируса.

Это объясняется тем, что люди с более высокими когнитивными способностями имеют более высокую осознанность относительно преимуществ и затрат, связанных с социальным дистанцированием и ношением маски, пишет «Росбалт».

Это соотношение сохраняется даже с учетом различных психологических и социально-экономических факторов, включая депрессивные и тревожные настроения, личностные качества, образование, интеллект и уровень дохода.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость