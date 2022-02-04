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«Люди, я больше не умею». Какую способность утратил COVID-19

В результате мутаций коронавирус утратил опасную способность. Чего он больше не «умеет» и какие органы перестал поражать, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com
1
Какую способность утратил COVID-19?

Коронавирус перестал проникать в легочную ткань, объяснила Попова РИА Новости.

2
Тогда какие органы поражает ковид?

По словам Поповой, сейчас ковид в основном поражает органы верхних дыхательных путей.

3
Почему коронавирус больше не проникает в легочную ткань?

Вирус постоянно меняется, отметила Анна Попова. Это, добавила глава Роспотребнадзора, его свойство.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

«Он (ковид. — Прим. ред.) ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивал его тропность или способность проникать в легочную ткань», — уточнила она.

4
А куда проникает омикрон?

Омикрон преимущественно задерживается в верхних дыхательных путях. Он вызывает трахеит, а также бронхит у детей, сообщила Попова.

5
Омикрон протекает тяжело?

Нет. Тяжелые формы ковида, которые наблюдались раньше, омикрон не провоцирует. Но, сказала Попова, еще не известно, какие осложнения дает новый штамм. Дело в том, что после его появления прошло мало времени.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

«Мы же видели тогда, что предыдущие варианты вызывали отдаленные осложнения, самые разные. Поэтому здесь основная задача сегодняшняя — не заболеть, сделать для этого все», — сказала глава Роспотребнадзора.

6
Откуда взялся омикрон?

Омикрон обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Новый штамм COVID-19 также распространился в других странах, в том числе России.

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