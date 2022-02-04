«Люди, я больше не умею». Какую способность утратил COVID-19

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Омикрон протекает тяжело?

Нет. Тяжелые формы ковида, которые наблюдались раньше, омикрон не провоцирует. Но, сказала Попова, еще не известно, какие осложнения дает новый штамм. Дело в том, что после его появления прошло мало времени.

Коронавирус. CC0

«Мы же видели тогда, что предыдущие варианты вызывали отдаленные осложнения, самые разные. Поэтому здесь основная задача сегодняшняя — не заболеть, сделать для этого все», — сказала глава Роспотребнадзора.