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Здоровье

Магнитные бури в сентябре 2019: когда и к чему быть готовыми

Магнитные бури плохо влияют на здоровье метеочувствительных людей: могут возникать беспричинная тревожность, усталость. Чтобы заранее принять меры, можно воспользоваться прогнозом специалистов. Расписание магнитных бурь в сентябре-2019 — в материале altapress.ru.

Солнце, закат.
Солнце, закат.
CC0

Календарь магнитных бурь на сентябрь 2019

В начале осени 2019 года сильные магнитные бури наблюдались 6 сентября. Также по прогнозам специалистов, бури ожидаются 26 сентября, пишет fakty.com.ua.

Как магнитные бури влияют на здоровье

В этот период метеозависимые люди жалуются:

  • на быструю усталость;
  • на высокую раздражительность;
  • на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;
  • на ухудшение самочувствия;
  • на подавленность и даже депрессивное настроение.

Гипертоники почувствуют скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления.

В эти дни рекомендуется избегать стрессовых ситуаций, пить больше травяных настоек и чаев.

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