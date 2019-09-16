Магнитные бури в сентябре 2019: когда и к чему быть готовыми

Календарь магнитных бурь на сентябрь 2019
В начале осени 2019 года сильные магнитные бури наблюдались 6 сентября. Также по прогнозам специалистов, бури ожидаются 26 сентября, пишет fakty.com.ua.
Как магнитные бури влияют на здоровье
В этот период метеозависимые люди жалуются:
- на быструю усталость;
- на высокую раздражительность;
- на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;
- на ухудшение самочувствия;
- на подавленность и даже депрессивное настроение.
Гипертоники почувствуют скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления.
В эти дни рекомендуется избегать стрессовых ситуаций, пить больше травяных настоек и чаев.