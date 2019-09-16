Магнитные бури в сентябре 2019: когда и к чему быть готовыми

Магнитные бури плохо влияют на здоровье метеочувствительных людей: могут возникать беспричинная тревожность, усталость. Чтобы заранее принять меры, можно воспользоваться прогнозом специалистов. Расписание магнитных бурь в сентябре-2019 — в материале altapress.ru.

Календарь магнитных бурь на сентябрь 2019

В начале осени 2019 года сильные магнитные бури наблюдались 6 сентября. Также по прогнозам специалистов, бури ожидаются 26 сентября, пишет fakty.com.ua.

Как магнитные бури влияют на здоровье

В этот период метеозависимые люди жалуются:

на быструю усталость;

на высокую раздражительность;

на повышенную агрессивность и вспышки адреналина;

на ухудшение самочувствия;

на подавленность и даже депрессивное настроение.

Гипертоники почувствуют скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления.