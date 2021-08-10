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Здоровье

МакSим опубликовала первый пост после выхода из затяжной комы

Госпитализированная в ГКБ № 52 Москвы и несколько недель пролежавшая в коме певица МакSим рассказала о своем самочувствии.

МакSим.
МакSим.
Ирина Пергаева

Артистка рассказала, что когда врачи спросили ее о том, сколько, по ее мнению, она пробыла в коме, она ответила, что два дня.

«Я не могла поверить, что прошло больше месяца. Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью», — написала МакSим в своем Instagram.

Врач пока запретил ей полеты и выступления.

«Легкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя». «Благодарна всем вам, врачам и господу богу за то, что я продолжаю жить на этой земле, и хоть пока с трудом, но дышу», — заключила певица.

МакSим попала в больницу с пневмонией в июне. При этом тест на коронавирус у нее был отрицательный.

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