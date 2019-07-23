Максим Панов: «Научитесь слушать и понимать свой организм»

Главный врач Центра доктора Бубновского в Барнауле Максим Панов говорит, что счастлив быть врачом. Каждый день он возвращает людям разных возрастов возможность свободно двигаться и жить в радость.

— Как вы стали врачом?

— Мои родители — врачи. Так что я хотел попасть в профессию с детства. У родителей есть видеозапись, на ней я в первом классе, в 1991 году, на какую-то здоровенную камеру говорю, что я буду врачом.

С 1 по 5 класс я провел у мамы в женской консультации — мама акушер-гинеколог. Папа раньше работал в детской реанимации, а потом занялся частной врачебной практикой. Тут без вариантов.

Я закончил АГМУ в 2007 году, стал врачом-терапевтом, работал в горбольнице Бийска до 2009 года. Потом меня привлекла традиционная медицина, обучился мануальной терапии, медицинскому массажу, гирудотерапии. Отец тогда занимался мануальной терапией и иглорефлексотерапией.

Центр доктора Бубновского в Барнауле. Анна Зайкова.

— Почему вы выбрали в качестве объекта опорно-двигательный аппарат?

— Мы с отцом с 2009 года разрабатывали специальную методичку для людей, которые проходят наши курсы. Чтобы потом они могли самостоятельно поддерживать здоровье. Потому что к нам в основном попадали люди в «острой фазе», мы их «покрутили-поломали», все, что нужно, на место поставили, а потом, когда отлегло, они никаких рекомендаций не соблюдают.

В 2009 году отец был на учебе в Москве и познакомился с Сергеем Михайловичем Бубновским. И это оказалось то, что нужно. Его методика заменяет многие мануальные техники лечения. В Бийске и Барнауле появились Центры доктора Бубновского. Мы стали давать людям здоровье не разово, а на долгие годы. Пациент сам себе становится мануальным терапевтом.

— Насколько велика проблема заболеваний опорно-двигательного аппарата?

— Многое зависит от образа жизни. Наши мамы и папы сильнее нас, бабушки и дедушки были сильнее мам и пап. Жизнь у людей была, может быть, и короче тогда, потому что медицина не шагала так далеко и высоко.

Бубновский как раз говорит о том, что сейчас медицина позволяет нам жить долго, но плохо: на таблетках и капельницах, еле двигаясь.

Главный врач Центра доктора Бубновского в Барнауле Максим Панов. Анна Зайкова.

Пенсионеры особенно это понимают. Теряя возможность активного движения, они начинают бить в колокола. Мы с такими пациентами сталкиваемся ежедневно.

Часто предрасположенность к заболеваниям опорно-двигательного аппарата вызвана генетическим фактором. Спорт ради спорта тоже ведет к большим проблемам.

Болезни опорно-двигательного аппарата «молодеют». 90% населения Земли после 20 лет в той или иной степени страдает, например, остеохондрозом. У нас самому маленькому пациенту пять лет. Мы приспосабливаем программы даже для таких малышей.

Еще два года назад большинство наших пациентов были 50−55 лет, сейчас средний возраст — около 40.

Центр доктора Бубновского в Барнауле. Анна Зайкова.

Помимо остеохондроза мы занимаемся подготовкой к эндопротезированию крупных суставов и реабилитацией после, а также лечением спортивных травм. Существенная часть работы — реабилитация после компрессионных переломов позвоночника: батутные центры и аттракционы не дают нам остаться без работы, дети очень ослаблены.

— У вас есть личный секрет сохранения здоровья?

— Я «счастливый» обладатель грыжи в поясничном отделе и трех протрузий: активно занимался тяжелой атлетикой, в 15 лет выполнил второй взрослый разряд. Пожинаю плоды по сей день. Если бы не наш зал реабилитации и не методика Бубновского, я бы был частым «гостем» у неврологов.

Большинство наших инструкторов — выходцы из большого спорта, тоже имеют проблемы и на себе испытали методику Бубновского.

Я начинаю утро с зарядки, поскольку в семье просыпаюсь первый. Выполняю «триаду здоровья»: отжимание, приседание, пресс. Занимает минут 30−40. Потом завтрак, кофе, ребенка в садик и на работу.

— На что тратите свободное время?

— На семью и хобби: рыбалку и охоту. Люблю рыбачить и охотиться на Телецком озере. Езжу туда в любое время года. Не всегда получается что-то добыть, но погулять по тайге, подышать этим пихтовым влажным воздухом обязательно надо. Побыть на одной волне с собакой в конце концов — у меня охотничья лайка.

Главный врач Центра доктора Бубновского в Барнауле Максим Панов. Анна Зайкова.

— Что посоветуете нашим читателям как врач?

— Слушать и понимать свой организм. Чаще всего пациенты слепо верят врачам. Думайте, прежде чем принимать назначение. Люди горстями едят препараты. При этом многие болезни лечатся проще, чем мы думаем. Всевозможные анальгетики и капельницы не лечат опорно-двигательный аппарат, они лишь убирают основное проявление — боль. Нашим лекарством должна быть наша пища.

— У вас есть профессиональная мечта?

— Я много над этим думал. Мечты у меня нет. Я счастлив здесь и сейчас тем, что выбрал профессию врача и помогаю людям обрести здоровье.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ У СПЕЦИАЛИСТА