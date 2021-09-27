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Здоровье

Максимальное сокращение продолжительности жизни со времен войны вызвал ковид

Пандемия коронавируса привела в 2020 году к наибольшему годовому снижению индекса продолжительности жизни с периода Второй мировой войны, пишет Financial Times.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

«Для западных стран, таких как Испания, Италия, Англии и Уэльса в Великобритании последний раз подобные значительные масштабы снижения ожидаемой продолжительности жизни в годовом счислении наблюдали во время Второй мировой войны», — сообщил один из авторов исследования из Оксфордского университета.

Падение продолжительности жизни

Социологи изучили данные по 29 странам, в том числе странам Европы, США и Чили, и обнаружили, что в 22 из них продолжительность жизни сократилась больше чем на шесть месяцев.

Сокращение продолжительности жизни у женщин в восьми странах и мужчин в 11 странах составило больше года.

В целом падение показателя продолжительности жизни зафиксировали в 27 странах.

«Таким странам понадобилось пять-шесть лет для увеличения продолжительности жизни на год. Достигнутый прогресс сведен на нет в течение 2020 года из-за COVID-19», — подчеркнул один из исследователей.

Мужчины и женщины

Сокращение жизни больше затронуло мужчин, чем женщин, пишет «Интерфакс».

Наиболее существенно показатель упал среди мужчин в США, на 2,2 года по сравнению с 2019 годом. На втором месте по самому большому сокращению продолжительности жизни среди мужчин — Литва, там в годовом счислении спад составил около 1,7 лет.

Продолжительность жизни женщин в США сократилсь на 1,65 года по сравнению с 2019 годом.

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