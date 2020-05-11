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Здоровье

Малышева назвала симптом коронавирусной инфекции, при котором нужна срочная госпитализация

Телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире своей программы «Жить здорово» о главном симптоме коронавирусного заболевания, при котором необходима срочная госпитализация.

Елена Малышева.
Елена Малышева.
Скриншот видео канала "Жить Здорово!" на youtube.com

При наличии одышки при подозрении на заболевание необходимо стационарное лечение и госпитализация. Этот признак является определающим при решении о госпитализации, пишет anews.com.

«Если картинка на компьютерной томограмме не сопровождается симптомами, главный из которых одышка, то ведите себя спокойно. Появилась одышка — однозначное требование для госпитализации», — заявила Малышева.

Гглавный рентгенолог Москвы Сергей Морозов подчеркнул, что одышка служит тревожным симптомом, который может свидетельствовать о снижении дыхательной функции.

Морозов также сообщил — лишь около 25% пациентов с подтвержденным вирусом имеют серьезное поражение легких.

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