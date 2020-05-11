Малышева назвала симптом коронавирусной инфекции, при котором нужна срочная госпитализация

При наличии одышки при подозрении на заболевание необходимо стационарное лечение и госпитализация. Этот признак является определающим при решении о госпитализации, пишет anews.com.
«Если картинка на компьютерной томограмме не сопровождается симптомами, главный из которых одышка, то ведите себя спокойно. Появилась одышка — однозначное требование для госпитализации», — заявила Малышева.
Гглавный рентгенолог Москвы Сергей Морозов подчеркнул, что одышка служит тревожным симптомом, который может свидетельствовать о снижении дыхательной функции.
Морозов также сообщил — лишь около 25% пациентов с подтвержденным вирусом имеют серьезное поражение легких.