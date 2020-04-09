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Здоровье

Малышева показала, как «при помощи удушения» проверить легкие на устойчивость к коронавирусу

Врач и телеведущая Елена Малышева показала в своем Instagram три домашних теста, которые позволят определить способность противостоять коронавирусу.

Елена Малышева
Елена Малышева
https://vk.com/club124954688

«Переживут ли ваши легкие коронавирус? Три домашних теста. Слелайте эти тесты прямо сейчас! Эти тесты только для взрослых», — подписала Малышева свое видео.

При первом тесте необходимо обхватить шею руками. Если получилось, это здорово! Если пальцы не сошлись, то, как подчеркнула Малышева, есть ожирение, «и не просто ожирение, а храп и остановка дыхания во сне» — люди с такими симптомами находятся в группе риска.

Во втором тесте придется надуть шарик за один выдох. Диаметр шарика должен получиться не меньше 15 см.

«Если получившийся шар оказался меньшего диаметра, то человек имеет какие-то заболевания легких», — пояснила врач.

Третий тест предлагает сложить согнутые указательные пальцы вместе — они не должны расходиться. Если расходятся, то, возможно, есть хронические заболевания легких.

По словам Малышевой, это может быть хроническая обструктивная болезнь легких, могут быть саркоидозы и много других болезней.

Она подчеркнула, что если эти тесты показали плохой результат, то можно смело говорить о группе риска и необходимости самоизоляции.

Напомним, ранее Малышева рассказала, при каких условиях россияне отметят День Победы на улицах, а не дома в условиях карантина.

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