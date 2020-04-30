Малышева призвала не бояться роста числа заражений COVID-19

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала призвала не бояться роста числа заражений коронавирусом нового типа в России.

«Почему мы так боимся, что у нас растет количество инфицированных? Даже по официальной статистике половина из них без симптомов — здоровые люди. Пришли, обследовались, у них нашли коронавирус. То есть они не болеют. Многие пишут: количество заболевших выросло на четыре, шесть тысяч. Но это же реально не заболевшие», — заявила Елена Малышева.

Телеведущая обратила внимание, что Россия занимает второе место в мире по количеству тестов на коронавирус, пишет .

«У нас уже почти четыре миллиона тестов. Мы такие массы народу тестируем, что у нас поневоле будет много людей с коронавирусом», — подчеркнула Малышева.

В качестве обратного примера телеведущая привела Швецию, где, по ее словам, тестируют только тех, кто попал в больницу в тяжелом состоянии.

«Никого больше, а мы здоровых, больных, всех. Ну, и пусть растет», — заключила ведущая программ «Жить здорово» на Первом канале.