Малышева рассказала, почему у заразившихся ковидом на теле появляются синяки

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева и врач-кардиолог, профессор Дмитрий Дупляков объяснили в эфире программы «Жить здорово!», почему на телах людей, которые заразились коронавирусом и проходили лечение в больнице, могут появляться синяки.

Больным COVID-19 пациентам часто назначают антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь, которые предотвращают образование микротромбов.

«При назначении этих препаратов, к сожалению, у пожилых людей могут образовываться синяки», — пояснила Малышева.

У каждого пятого человека, который принимает антикоагулянты, встречаются так называемые «досаждающие кровотечения»: речь идет не только о синяках, но и о появлении крови в моче или мокроте, рассказал профессор.

«Но это никак не влияет на прогноз, на жизнь человека. Пройдет некоторое время, эти синяки исчезнут, а вы останетесь жить», — добавил доктор.

Он уточнил, что серьезные кровотечения, которые требуют отмены препарата, встречаются менее чем у 1% пациентов, пишет Lenta.ru.

Малышева добавила, что у пожилых людей, которые принимают антикоагулянты, синяки могут возникать просто от того, что их взяли за руку.