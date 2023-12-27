Мама, не бойтесь. Алтайский врач ответила на самые частые вопросы о грудном вскармливании

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Почему важно кормить новорожденного именно грудным молоком?

Грудное вскармливание — это аксиома для детей на первом году жизни, считает Любовь Михайлова. В нем содержатся необходимые белки, жиры, углеводы. А также микроэлементы и антитела, благодаря которым у новорожденного формируется иммунитет.

Исследования ВОЗ выявили, что грудное вскармливание может предотвратить ежегодно 820 тыс. смертей среди детей первых 5 лет жизни и 20 тыс. смертей от рака молочной железы у женщин.

Даже недоношенных детей кормят именно грудным молоком. Например, в перинатальном центре «Дар» каждые три часа матери приходят в специальную комнату, сцеживают молоко, а затем сами кормят детей через зонд. Врачи объясняют им, какие необходимы дозировки и какие характеристики выставить на дозаторе, чтобы малыш кушал медленно.