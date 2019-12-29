Маркировка лекарств станет обязательной в России с 1 июля

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому обязательная маркировка лекарств вводится в стране с 1 июля 2020 года. Ранее планировалось ввести ее с 1 января, но компаниям предоставили небольшую отсрочку.

Напомним, что в рамках закона компании, производящие, хранящие и импортирующие лекарства, а также аптеки должны будут с 1 июля обеспечить внесение информации о лекарствах в федеральную систему мониторинга.

Как пишет «Российская газета», часть лекарств, если они произведены до 31 декабря 2019 года, смогут обойтись без маркировки. Речь идет, к примеру, о препаратах для больных муковисцидозом, гемофилией, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом.

Введение единой информационной системы о лекарствах связано как с созданием прозрачной системы производства и торговли ими, так и борьбой с подделками.

Таблетки. СС0

Представители бизнеса неоднократно говорили о том, что не готовы к переходу на эту систему, в связи с тем, что для этого необходимо потратить дополнительные средства.

Однако правительство и президент в последние годы достаточно жестко проводит политику маркирования целых групп товаров. От молочной и ино сельхозпродукции до меховых изделий.