Машина оповещения с громкоговорителем колесит по алтайскому городу и напоминает о режиме самоизоляции

В Бийске вновь начала работать спецмашина с громкоговорителями.

«Уважаемые бийчане! В связи с возможным распространением опасной эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 убедительно просим вас соблюдать режим самоизоляции. Выходите из дома только в аптеку, до ближайшего магазина за продуктами, товарами первой необходимости, либо для выноса мусора. Граждане в возрасте старше возраста 65 лет обязаны ограничить все контакты с окружающими, покидать дом только в случае острой необходимости в продуктах, лекарствах или экстренной медицинской помощи», — сообщает голос диктора.

В прошлом году такие машины запустили по Бийску 15 апреля.

Маршруты машины оповещения разработаны таким образом, чтобы в течение дня охватить все возможные места скопления бийчан. Это площади, парки, подходы к крупным магазинам, пишет «Бийский рабочий».

Также в наукограде возобновились рейды по общественному транспорту и торговым центрам — сотрудники Роспотребнадзора и полиции проверяют, соблюдают ли бийчане масочный режим.