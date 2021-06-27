27 июня 20°C
Коронавирус
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Машина оповещения с громкоговорителем колесит по алтайскому городу и напоминает о режиме самоизоляции

В Бийске вновь начала работать спецмашина с громкоговорителями.

Женщина. Маска.
Женщина. Маска.
ССО.

«Уважаемые бийчане! В связи с возможным распространением опасной эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 убедительно просим вас соблюдать режим самоизоляции. Выходите из дома только в аптеку, до ближайшего магазина за продуктами, товарами первой необходимости, либо для выноса мусора. Граждане в возрасте старше возраста 65 лет обязаны ограничить все контакты с окружающими, покидать дом только в случае острой необходимости в продуктах, лекарствах или экстренной медицинской помощи», — сообщает голос диктора.

В прошлом году такие машины запустили по Бийску 15 апреля.

Маршруты машины оповещения разработаны таким образом, чтобы в течение дня охватить все возможные места скопления бийчан. Это площади, парки, подходы к крупным магазинам, пишет «Бийский рабочий».

Также в наукограде возобновились рейды по общественному транспорту и торговым центрам — сотрудники Роспотребнадзора и полиции проверяют, соблюдают ли бийчане масочный режим.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость