Стоит отметить, что Толоконская — врач-гомеопат по специальности, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России.
В публикации под названием «Опомнитесь, люди!» она выразила свою точку зрения на рекомендации во время пандемии. Проиллюстрирована запись «дихлофосом», которым одновременно травят таракана, крысу и человека.
Сама заметка тезисно поделена на пять пунктов, каждому из которых соответствует свой смайлик — «страх», «важно», «удача» и т.д.
Если вкратце, то Толоконская не видит смысла в масках, более того, по ее мнению, они наоборот наносят удар по здоровью. В глазах людей, как она отметила, читается страх, а многие стали в каком-то смысле асоциальными — они готовы впитывать любую информацию, которая их запугает. А вирус в это время не только выживает, но и становится сильнее, заключает медик.
«Коллеги, чем вас так запугали, что вы молчите? А если имеете другую позицию, так опровергайте мою!» — обращается Толоконская к медицинскому сообществу, перечислив и обосновав все свои доводы.
«Не могу сдержаться!»: наблюдения Толоконской
- Если вы хотите воочию увидеть яркую примету развала жизни людей, сходите на Центральный рынок Новосибирска. Я только что оттуда. Да, его открыли, но жители уже не идут, ибо разорена душа страхом, поломан ритм жизни. В помещениях невозможно находиться из-за безумной дезинфекции. Я, здоровый человек, очередной раз испытала резкую реакцию всего организма — жжение во рту и в области желудка, жуткое ощущение в легких, и это не проходит до сих пор.
- Достаточно школьного образования по биологии, чтобы понимать — это истребление людей. А вирус не только выживет, но и станет сильнее. Хотя есть беда еще хуже. Я никогда не видела столь несчастных запуганных и потерянных людей. Это продавцы. А они ведь в этой обстановке истребления целый день! К истребителям я отношу и непрерывно курсирующих проверяющих «церберов». Как в мифах — пес с тремя головами и ядовитой слюной. Люди мне очень доверяют и многие поделились, как их стращают и унижают.
- Я зашла без маски и стала причиной нового страха. Если меня обслужить — конец продавцам. Еще раз поясню, почему я без маски. Это означало бы, что я, профессионал-инфекционист с 40-летним стажем, признаю этот бред правдой. Разве могу я так поступить с людьми? Обмануть их и предать себя, свои принципы. Со мной сверяются тысячи людей. И если они увидят, что я вдруг напялила маску, тогда точно подумают, что от них скрывают страшное. Маска не защищает от вируса и наносит ущерб здоровью человека.
- Легкие человека оказываются трижды под прицелом: жесткой дезинфекции, удушья и дополнительного инфицирования от маски и, возможно, коронавируса, вред которого на фоне происходящего ничтожен. Разве это похоже на заботу о человеке и его защиту?
- Отчасти могу оправдать позицию губернатора, ведь он тоже человек и в плену безумия. Но ситуация критическая. И выход из нее один — осознать случившееся, признаться и повиниться друг перед другом — и тем, кто допустил происходящее, и тем, кто давно принял на себя роль раба. Каждый лишний день в геометрической прогрессии увеличивает грядущие потери человеческой жизни.