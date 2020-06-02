Наталья Толоконская, супруга бывшего губернатора Новосибирской области и Красноярского края Виктора Толоконского, рассказала в своем Facebook про напуганных людей, которые, по ее мнению, губят свое здоровье.

Стоит отметить, что Толоконская — врач-гомеопат по специальности, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России.

В публикации под названием «Опомнитесь, люди!» она выразила свою точку зрения на рекомендации во время пандемии. Проиллюстрирована запись «дихлофосом», которым одновременно травят таракана, крысу и человека.

Сама заметка тезисно поделена на пять пунктов, каждому из которых соответствует свой смайлик — «страх», «важно», «удача» и т.д.

Если вкратце, то Толоконская не видит смысла в масках, более того, по ее мнению, они наоборот наносят удар по здоровью. В глазах людей, как она отметила, читается страх, а многие стали в каком-то смысле асоциальными — они готовы впитывать любую информацию, которая их запугает. А вирус в это время не только выживает, но и становится сильнее, заключает медик.

«Коллеги, чем вас так запугали, что вы молчите? А если имеете другую позицию, так опровергайте мою!» — обращается Толоконская к медицинскому сообществу, перечислив и обосновав все свои доводы.

Маска. CCO