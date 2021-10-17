Масштабная донорская акция пройдет в Барнауле

18 октября в акции примут участие студенты технического университета, 19 октября — учащиеся классического, медицинского вузов и Барнаульского юридического института.
20 октября проект поддержат студенты педагогического и аграрного университетов, 21 октября — бойцы студенческих отрядов. 22 октября донорами станут учащиеся института культуры и Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Сдать кровь могут все желающие.
Мобильная станция переливания крови будет работать с 08:30 до 12:00 на площади Сахарова.
Что получит донор
- Компенсацию на питание — 5% от прожиточного минимума,
- Справку на два дня отдыха,
- Сувенир с символикой акции,
- Подарок от партнеров,
- Хорошее настроение.
Как подготовиться к сдаче крови, противопоказания и другую важную информацию можно прочитать на сайте yadonor.ru.