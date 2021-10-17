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Здоровье

Масштабная донорская акция пройдет в Барнауле

С 18 по 22 октября в Барнауле пройдет социальная межвузовская акция «Стань донором. Спаси жизнь!».

Лаборатория для сбора крови.
Лаборатория для сбора крови.
Открытые источники в интернете

18 октября в акции примут участие студенты технического университета, 19 октября — учащиеся классического, медицинского вузов и Барнаульского юридического института.

20 октября проект поддержат студенты педагогического и аграрного университетов, 21 октября — бойцы студенческих отрядов. 22 октября донорами станут учащиеся института культуры и Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Сдать кровь могут все желающие.

Мобильная станция переливания крови будет работать с 08:30 до 12:00 на площади Сахарова.

Что получит донор

  • Компенсацию на питание — 5% от прожиточного минимума,
  • Справку на два дня отдыха,
  • Сувенир с символикой акции,
  • Подарок от партнеров,
  • Хорошее настроение.

Как подготовиться к сдаче крови, противопоказания и другую важную информацию можно прочитать на сайте yadonor.ru.

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